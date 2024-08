Calciomercato Juventus, accordo a un passo: Conte gli ha già voltato le spalle

La Juventus ha ormai raggiunto l’accordo per il trasferimento del calciatore: Antonio Conte lo ha già scartato.

La Juventus sta cercando di chiudere il calciomercato estivo nel migliore dei modi. I bianconeri sono stati i protagonisti assoluti in quest’ultima settimana, dove sono riusciti a mettere a segno colpi di grande spessore: da Francisco Conceicao a Nico Gonzalez, fino ad arrivare a Teun Koopmeiners.

In queste ore Cristiano Giuntoli sta cercando di liberarsi anche degli ultimi esuberi, ovvero quei giocatori che non fanno più parte del progetto. Nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità del passaggio di De Sciglio all’Empoli: restano ancora da sistemare diversi elementi.

Tra questi c’è anche Arthur, rientrato dal prestito alla Fiorentina e ora in cerca di una nuova avventura. Il centrocampista brasiliano non rientra nei piani di Thiago Motta e per questo è probabile che finisca in qualche altro club entro il ‘gong’. La buona notizia per i tifosi bianconeri è che probabilmente Giuntoli riuscirà a piazzare anche l’ex Barcellona.

Il Napoli ha infatti espresso un certo interesse per il giocatore e nel giro di poco la trattativa è decollata, tanto che secondo molti esperti di mercato Arthur sbarcherà a breve in terra partenopea.

Accordo Juve-Napoli per Arthur: Conte non gradisce

Secondo quanto riportato su Rai News24 dal giornalista Ciro Venerato le due società avrebbero raggiunto un accordo verbale per il trasferimento del calciatore ai piedi del Vesuvio: la Juventus pagherà quasi la metà dello stipendio del brasiliano. Tutto fatto quindi? In realtà non si può ancora considerare l’operazione completamente chiusa a causa di un aspetto tutt’altro che secondario.

Sempre stando a quanto affermato da Venerato l’arrivo di Arthur non sarebbe stato accolto con grande entusiasmo da Antonio Conte. Il tecnico salentino ritiene che il centrocampista brasiliano non sia la pedina giusta per innalzare il livello qualitativo del suo Napoli.

Conte, infatti, avrebbe preferito un giocatore diverso dall’ex blaugrana: l’impressione è che l’ex tecnico del Tottenham non si metterà di traverso, ma di certo è l’ennesimo segnale di come ci sia una netta differenza di vedute tra l’allenatore e la dirigenza.

Nella scorsa stagione in maglia viola Arthur ha totalizzato 47 presenze tra campionato, Coppa Italia e Conference League, mettendo a segno due reti. Nelle due stagioni in bianconero, invece, le sue presenze sono state in tutto 63, con una sola rete realizzata.