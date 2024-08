Calciomercato Juventus, doppietta a sorpresa: visite mediche e firma

Calciomercato Juventus, hanno piazzato la doppietta a sorpresa. Visite mediche e firma per l’ormai ex bianconero

No, non era in standby la situazione Djalò: secondo quanto scritto da Gianluca Di Marzio infatti il giocatore della Juventus – ancora per poche ore – è già a Roma, dove in questo momento dovrebbe iniziare le visite mediche propedeutiche alla firma del contratto con i giallorossi.

Insomma, Giuntoli è riuscito a piazzare anche questo esubero che non rientrava minimamente nei piani di Thiago Motta. Si attende di capire quale sarà la formula di questa operazione: anche se, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere in prestito con diritto di riscatto. Manca solamente l’ufficialità.

Djalò è a Roma: ora le visite

La Roma, comunque, non si ferma. E sempre secondo il giornalista di Sky sta facendo proprio in questo momento un sondaggio per Hummels. Accostato anche alla Juventus nel corso di questa sessione di mercato, il tedesco dopo aver lasciato il Bayer Leverkusen è svincolato. Rifiutate alcune offerte, tra le quali quella del Bologna, sta ancora cercando una sistemazione e per lui si potrebbe aprire la strada della Roma.

Poco importa, questo, ai bianconeri. Che hanno sistemato il pacchetto arretrato con Kalulu del Milan e che adesso sperano – anche se oggettivamente difficile – di piazzare la più classica ciliegina sulla torta che porta il nome di Sancho. Lo United non apre al prestito, mentre appare anche difficile, secondo quanto detto da Romeo Agresti, che i Red Devils e il Chelsea possano trovare un accordo per inserire anche Sterling nella trattativa. E quindi una minima speranza ancora c’è.