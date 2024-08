Clamoroso ribaltone Juve: ritorna subito a Torino

Clamoroso ribaltone Juve. Una manciata di minuti e la sessione estiva 2024 del calciomercato chiuderà i battenti. Non senza sorprese.

Il calciomercato sta per chiudere i battenti. La sessione estiva 2024 ha rappresentato una sorta di 2×1 per Cristiano Giuntoli. Ciò che non è stato possibile mettere in atto durante l’estate 2023 è stato, in buona parte, preso ed incollato pari pari all’attuale sessione.

Un calciomercato 2024 che ha riportato la Juventus protagonista nelle operazioni di compra-vendita. Non soltanto, quindi, acquisti prestigiosi, alcuni dei quali a costi importanti, ma cessioni in quantità, e qualità, che hanno in gran parte finanziato il mercato in entrata. La nuova Juventus ha tratti completamente diversi da quella che soltanto tre mesi fa, sotto la guida di Massimiliano Allegri, ha conquistato la Coppa Italia. Le ultime frenetiche ore del mercato sono state utilizzate per tentare di trovare una collocazione ai profili che non rientrano nell’attuale progetto tecnico di Thiago Motta. Non soltanto Arthur Melo e Filip Kostic, ma anche Tiago Djalò, arrivato alla Juventus soltanto a gennaio 2024.

Clamoroso ribaltone Juve, Djalò ritorna a Torino

Difensore portoghese, classe 2000, Thiago Djalò non ha avuto eccessiva fortuna, e spazio, nei suoi mesi in bianconero. Sperava che con l’arrivo di Thiago Motta qualcosa cambiasse, ed invece la Juventus ha pensato di cederlo in prestito per farlo giocare con continuità.

La Roma è stata l’ultima opportunità in ordine di tempo. La società giallorossa avrebbe potuto prenderlo in prestito ma soltanto dopo delle accurate visite mediche che testassero l’assoluta idoneità del portoghese dopo il grave infortunio subito oltre un anno fa. Giovanni Albanese ha aggiornato la sua situazione facendo sapere che Tiago Djalò non intende più aspettare le decisioni della Roma e che pertanto ha deciso di ritornare a Torino. Per il difensore ci sarà il reintegro nella rosa di Thiago Motta. Per quanto riguarda, invece, la situazione degli altri due esuberi, Melo e Kostic, restano in uscita nella speranza, soprattutto della Juventus, che dai campionati in cui resterà ancora aperto il calciomercato, Turchia ed Arabia Saudita, possano arrivare nuove interessanti proposte.