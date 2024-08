Il ribaltone è servito, salta la cessione: Motta dice no

Il calciomercato della Juventus vicino ad un clamoroso colpo di scena: Thiago Motta si oppone alla cessione

Non vi sono dubbi, la Juventus è stata sicuramente la regina di questo calciomercato estivo. Il club bianconero ha cambiato tanto, investito tantissimo e accontentato in ogni modo Thiago Motta che ha ereditato da Allegri una squadra scarica, le cui ambizioni dopo la vittoria della Coppa Italia sembravano finite sotto i tacchi.

L’ex allenatore del Bologna ha inciso parecchio sulle scelte che, in sede di calciomercato, la dirigenza juventina ha portato avanti. A centrocampo le firme di Douglas Luiz, Khèphren Thuram e Teun Koopmeiners rendono la mediana bianconera tra le più forti e complete d’Europa. E poco importa dell’addio di Adrien Rabiot a parametro zero, nonostante il francese negli ultimi due anni sia stato una pedina insostituibile per il centrocampo della Juventus. Anche l’attacco ha recentemente accolto alcune novità davvero interessanti.

Nico Gonzalez su tutti, arrivato in prestito con obbligo di riscatto dalla Fiorentina. Anche il 21enne Francisco Conceição può essere una sorpresa nella stagione appena cominciata: il gioiello del Porto era seguito da tempo dal dt Cristiano Giuntoli. A questo punto però, inevitabilmente, una delle situazioni più spinose che il dt ha dovuto affrontare negli ultimi giorni ha riguardato certamente il capitolo cessioni. Federico Chiesa ha lasciato Torino per dirigersi al Liverpool, una nuova intrigante avventura per il figlio d’arte.

Thiago Motta dice no: salta l’addio alla Juve

C’è però un’altra operazione in uscita, una delle più chiacchierate degli ultimi tempi e data praticamente per scontata, che sembra essere saltata definitivamente. Il veto di Thiago Motta non ha lasciato alcuna possibilità alla dirigenza bianconera: il giocatore resterà alla Juventus.

Si parlava di come Thiago Motta abbia contribuito in maniera attiva alla costruzione di una Juventus sempre più forte e ambiziosa, che non punterà soltanto a ben figurare in Champions League. In Italia l’obiettivo è chiaro: riportare lo Scudetto a Torino. A ‘Sky Sport’ Gianluca Di Marzio ha rivelato come la partenza di Tiago Djalò – per tanto tempo data assolutamente per scontata negli ambienti bianconeri – sia stata ufficialmente frenata. La volontà di Thiago Motta è quella di tenersi stretto il 24enne portoghese arrivato lo scorso gennaio e considerato una pedina funzionale nei piani dell’allenatore della Juve.

Al centro della difesa al netto di Kalulu, la cui tenuta fisica andrà testata nei prossimi mesi e che comunque potrebbe venire impiegato sulla fascia destra, il tecnico non ha molti profili con quelle caratteristiche. Da qui la comprensibile decisione di mantenere a Torino l’ex Lille e puntarvi sin da subito, valorizzando un investimento che anche per questioni fisiche non ha potuto rendere secondo le aspettative.