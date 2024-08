Juve, l’ultimo affare è super: 50 milioni

Non solo Teun Koopmeiners. L’ultimo affare della Juventus è davvero da urlo: 50 milioni di euro. Ecco tutti i dettagli

In questi ultimi giorni i cancelli della Continassa sembrano le porte girevoli di un albergo. Dopo un lungo braccio di ferro con l’Atalanta, Teun Koopmeiners è un nuovo calciatore della ‘Vecchia Signora’. Circa 60 i milioni di euro, tra parte fissa e bonus, che la Juventus verserà nelle tasche della ‘Dea’ in quattro esercizi. Quattro milioni netti quelli che il club bianconero bonificherà all’anno fino al 2029 sul conto corrente del centrocampista olandese.

Per Koopmeiners che varca per la prima volta i cancelli della Continassa, Federico Chiesa li ha attraversati per l’ultima volta. L’esterno 26enne, dopo aver completato con successo le visite mediche di rito, ha messo la firma in calce al contratto pluriennale con il Liverpool. Si chiude così l’avventura in bianconero dell’ex viola dopo 131 presenze complessive, condite da 32 gol e 20 assist.

Comunque, la ‘Vecchia Signora’ non smette di stupire e di far sognare i suoi tifosi: all’orizzonte si profila un super affare da 50 milioni di euro.

Juventus-ITA Airways, possibile affare da 50 milioni di euro

Non è solo Thiago Motta a fare il pieno di complimenti per il brillante avvio di campionato, per la cifra estetica del gioco della compagine bianconera e soprattutto per il coraggio di aver gettato nella mischia tanti giovani talenti.

Cristiano Giuntoli, infatti, ha incassato il plauso di Gabriele La Monica che, ai microfoni di RadioBiancoNera, ha così esordito: “Voglio innanzitutto fare i complimenti a Giuntoli per il mercato condotto. Al di là dell’aspetto tecnico, l’aspetto finanziario è importante e lui ha fatto un lavoro eccellente. La situazione della rosa era talmente deficitaria che si è dovuto puntare sulla rivoluzione, ma c’è stata una capacità importante da parte del direttore di miscelare gli acquisti con un calo tendenziale dei costi degli stipendi ringiovanendo al contempo il parco giocatori“.

Ma nel corso del suo intervento il giornalista di ‘Milano Finanza’, esperto di finanza, ha lasciato intendere che potrebbero esserci interessanti sviluppi nel dossier relativo al nuovo sponsor di maglia della ‘Vecchia Signora’: “Si parla di cifre attorno ai 25-30 milioni che sarebbero eccellenti se versate per un biennio. ITA Airways è stato molto vicino, è vero che lo scontro tra governo e proprietà della Juventus ha portato a una frenata forse decisiva. Potrebbero esserci però degli sviluppi in questo senso“.

Insomma, se la trattativa con ITA Airways, la nuova compagnia di bandiera italiana nata dalle ceneri di Alitalia, dovesse andare in porto, nelle casse bianconere affluirebbero in totale 50 milioni di euro. Un importo che di sicuro aiuterebbe la ‘Vecchia Signora’ a ‘volare alto’. Terremo le antenne drizzate e, come sempre, vi terremo informati.