Juventus, ha fatto impazzire Thiago Motta: firma subito

Juventus, ha fatto impazzire Thiago Motta. Ottime notizie per il tecnico bianconero che riguardano un protagonista di questo inizio di stagione.

Ultime ore di mercato e sullo sfondo il volto di Daniele De Rossi, tecnico della Roma. Si avvicina, infatti, il terzo turno di campionato che vedrà la formazione di Thiago Motta affrontare il primo test probante della stagione: Juventus-Roma.

Il terzo turno di campionato anticiperà la prima sosta stagionale che darà spazio alla nazionale azzurra di Luciano Spalletti ed alle prime due giornate della Nations League 2024-25, programmate per il 5 ed il 10 settembre. La Juventus guida la classifica di Serie A a punteggio pieno dopo due giornate. Due vittorie convincenti, contro Como e Verona, sei reti realizzate e nessuna subita. Una Juventus che si sta ancora assemblando non avendo ancora potuto godere appieno dei nuovi acquisti. L’appuntamento è rimandato a dopo la sosta quando Thiago Motta avrà a disposizione la rosa al completo. A quel punto inizierà la vera stagione dei bianconeri. In queste prime battute della nuova annata il tecnico italo brasiliano ha potuto godere di una risorsa fondamentale all’interno della rosa bianconera: i giovani provenienti dalla Next Gen.

Juventus, Thiago Motta è felice. Mbangula ha firmato

In casa Juventus Matias Soulé e Dean Huijsen appartengono già al passato. Il presente, ed il futuro prossimo hanno i volti di Nicolò Savona e Samuel Mbangula.

Sono loro le note più liete delle prime due gare di campionato della Juventus. Non solo, e non tanto, perché entrambi hanno segnato nella loro gara di esordio tra ‘i grandi’, ma soprattutto perché il loro entusiasmo e spavalderia, tipico dei vent’anni, sembra essere il manifesto della nuova Juventus targata Thiago Motta. Proprio il tecnico bianconero è il primo a non temere di mandare in campo giovani talenti senza alcuna esperienza che hanno guadagnato la titolarità ‘sul campo’ allenandosi con serietà e dedizione assoluta. Per questo farà particolarmente piacere a Thiago Motta sapere che la Juventus è al lavoro per prolungare il contratto di Samuel Mbangula, come ci fa sapere Romeo Agresti.

Il contratto in essere del talento 2004 della Juventus scadrà il 30 giugno 2026.