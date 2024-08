Juventus, nuova bufera Koopmeiners: “È stato vergognoso”

Scoppia ancora il caso attorno a Koopmeiners dopo l’arrivo alla Juventus: parole durissime contro l’olandese

La telenovela dell’estate si è conclusa in questi giorni con l’epilogo, lieto per alcuni, meno per altri, che tutti attendevano con ansia. Teun Koopmeiners dopo un lungo tira e molla è diventato ufficialmente un calciatore della Juventus, la ciliegina su una torta ricca di ingredienti di alta qualità preparata dal Football Director Cristiano Giuntoli per il tecnico Thiago Motta. Nonostante la vicenda si sia però conclusa, non si placano le polemiche per il comportamento dell’olandese, ancora bersagliato per quanto successo in questi mesi.

In un calcio in cui calciatori e procuratori continuano a guadagnare potere in ambito di trattativa, non dovrebbe sorprendere più di tanto il fatto che un giocatore importante come il nazionale olandese decida il proprio destino, a prescindere dalla volontà del club, peraltro dopo aver dato moltissimo all’Atalanta nelle sue tre stagioni orobiche.

Koopmeiners aveva da tempo deciso di concludere la sua avventura a Bergamo, e aveva trovato già prima dell’estate un accordo con Giuntoli per trasferirsi alla Juventus. Partendo da questo presupposto, era naturale che il club di Percassi dovesse accettare di lasciarlo partire, seppur alle proprie condizioni.

Non tutto però in questi mesi è andato come dovuto, o come in molti si sarebbero aspettati. Anzi, il comportamento dell’olandese è parso a tanti osservatori irrispettoso nei confronti della Dea. Tra questi, anche un noto giornalista che, nelle ultime ore, ha speso parole molto dure per censurare il comportamento dell’olandese, ritenuto “vergognoso“.

Koopmeiners sotto attacco dopo il passaggio alla Juventus: parole durissime

Il fatto che si sia arrivati fino agli ultimi giorni di agosto per finalizzare l’operazione che ha portato Koopmeiners alla corte di Thiago Motta rientra in quelle mefistofeliche prassi cui il mercato ci ha abituati. Un’attesa lunga e tormentata che ha destato perplessità negli osservatori, soprattutto per la ferrea volontà dell’olandese di diventare bianconero.

Una volontà così profondamente radicata nelle sue convinzioni, da portarlo a rifiutare di scendere in campo con la maglia della Dea in questa stagione, addirittura in quella Supercoppa Europea che lui stesso aveva contribuito a far guadagnare alla squadra orobica, giustificandosi con certificati medici per troppo stress.

Un comportamento che, inutile negarlo, dal punto di vista dell’etica lascia alquanto a desiderare. Ed è proprio su questo punto che Koopmeiners si è esposto ai più duri attacchi da parte di molti osservatori del mondo del calcio, tra cui Massimo Marianella, giornalista di Sky Sport.

Parlando del suo comportamento, il noto telecronista non ha infatti lesinato dure critiche: “Koopmeiners è un calciatore straordinario, ma il suo comportamento lo trovo vergognoso. Non è stato professionale il modo in cui ha lasciato il suo passato nerazzurro“.

Un parere espresso senza giri di parole e che ha rinfocolato una polemica destinata comunque a morire nel giro di pochi giorni, quando quel passato sarà solo un ricordo e Koopmeiners potrà godersi finalmente il suo presente e il suo futuro in uno dei club più prestigiosi al mondo.