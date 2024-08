Juventus sconvolta: a rischio un altro affare

Juventus sconvolta, Giuntoli trema: a poche ore dalla fine del mercato rischia di saltare un’altra operazione in uscita.

Si sta per chiudere una sessione di mercato davvero scoppiettante per la Juventus, che per circa 60 giorni ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi bianconeri. Rivoluzione doveva essere e rivoluzione è stata: la rosa in mano a Thiago Motta presenta tantissime novità rispetto a quella allenata dal suo predecessore Massimiliano Allegri.

E non c’è alcun dubbio che sulla carta sia più forte, dal momento che il lavoro del direttore tecnico Cristiano Giuntoli si è concentrato principalmente sul centrocampo, il reparto che presentava il maggior numero di lacune. L’allenatore italobrasiliano adesso per la mediana può contare su elementi di spessore come Douglas Luiz e Khephren Thuram ma sono arrivati anche degli importanti rinforzi sugli esterni (Nico Gonzalez e Conceiçao), oltre alla “ciliegina sulla torta” Koopmeiners, acquistato per circa 60 milioni dall’Atalanta. Se la Signora ha potuto esaudire i suoi sogni è merito anche delle tante cessioni messe a segno dall’ex diesse del Napoli con l’aiuto dei suoi collaboratori. Molti degli esuberi bihanno già lasciato Torino, altri potrebbero farlo nelle prossime ore prima del gong.

Juventus sconvolta, problemi anche per Djalò alla Roma: le parole del portoghese

C’è il rischio, però, che qualcuno possa fare ritorno nel capoluogo piemontese: parliamo di Tiago Djalò, in questo momento a Roma per effettuare le visite mediche con il club giallorosso.

🔴Tiago #Djaló torna in hotel a Roma: "Ora non voglio parlare, parlerò dopo". No comment invece alla domanda sulla firma con l'#ASRoma‼️

🚨All'Hilton Rome Eur la Lama è in corso Il Calciomercato DFA International Transfermarket

Il difensore portoghese, intercettato dai giornalisti dopo gli esami di rito, è apparso molto preoccupato e secondo i rumors che provengono dalla Capitale i controlli avrebbero evidenziato alcune problematiche che stanno facendo riflettere la società capitolina. Un po’ quello che è avvenuto con il centrale austriaco Danso nella giornata di ieri, “rispedito” a Lens in seguito alle visite mediche. Djaló poche ore fa ha fatto ritorno all’Hilton Rome Eur La Lama dove è in corso l’evento Il Calciomercato DFA International Transfermarket ed ha risposto così ai giornalisti: “Non voglio parlare ora, parlerò dopo”.