L’ultimo colpo della Juve: lo hanno già tesserato

La Juventus mette a segno l’ultimo colpo in questo importante calciomercato estivo, lo hanno già tesserato: Thiago Motta non può che essere soddisfatto

Il calciomercato estivo si è chiuso proprio nelle ultime ore. Le squadre italiane si sono date un bel po’ da fare effettuando moltissime operazioni, sia in uscita ma soprattutto in entrata. La regina indiscussa non può che essere stata la Juventus che si è resa protagonista di moltissimi affari.

Una lista infinita di nuovi arrivi: Teun Koopmeiners, Francisco Conceicao, Nico Gonzalez, Pierre Kalulu, Juan Cabal, Khéphren Thuram, Michele Di Gregorio e Douglas Luiz. Anche se, però, quello più importante fino ad ora porta il nome di Thiago Motta. Nelle prime due uscite la sua squadra ha collezionato altrettante vittorie ed un gioco più che convincente.

Alla società l’italo-brasiliano ha chiesto un ultimo ed importante colpo di mercato. La stessa che lo ha accontentato proprio sul “gong”. Il contratto del calciatore è stato già depositato in Lega, successivamente è anche arrivata l’ufficialità.

Juventus, ultimo colpo di mercato: preso un “altro” Durmisi

Sono state ultime ore di mercato molto impegnative per Cristiano Giuntoli. Non solo per la prima squadra, ma soprattutto per le giovanili. In particolar modo per l’Under 17 che è stata rinforzata ulteriormente. Tra gli acquisti che spiccano, senza dubbio, quello di Arman Durmisi. Quest’ultimo è arrivato dagli sloveni del Koper per 1 milione di euro.

La società, però, è rimasta impressionata da un “altro” Durmisi. Ed è per questo motivo che hanno tesserato, proprio nelle ultime ore, il fratello Dajan. A differenza di Arman che è una punta centrale, il fratello gemello è un centrocampista. Anche lui è stato acquistato dallo stesso team sloveno. Un colpo in ottica futura visto che sono entrambi del 2008. I gemelli Durmisi arrivano a titolo definitivo.

Il club bianconero è rimasto impressionato dalle qualità e dalle caratteristiche dei due calciatori. Tanto è vero che non ci hanno pensato su due volte e li hanno portati entrambi in quel di Torino. Non è da escludere, a questo punto, che i due calciatori possano essere promossi tra qualche mese alla Juve Next Generation allenata da Paolo Montero.

Magari, un giorno, sognare di essere portati in prima squadra da Thiago Motta, sempre molto attento ai giovani da far esordire. Lo dimostrano i casi di Samuel Mbangula e Nicolò Savona entrambi in gol nelle prime due uscite di campionato.