Nicolò Savona in prestito in una rivale storica della Juve, che bomba!

Nicolò Savona saluta la Juve ed è pronto a passare in prestito ad una rivale storica dei bianconeri: scoppia la bomba di mercato, colpo last-minute

Una delle peculiarità della nuova Juve targata Thiago Motta sono fin qui i giovani. L’ex tecnico del Bologna ne ha già lanciati diversi in queste due convincenti prime giornate di serie A ed essi lo hanno ripagato alla grande. Specialmente Mbangula e Savona, il primo in rete contro il Como, il secondo contro il Verona. Fatturato 6 punti e primo posto in classifica in solitaria. E dire che si parlava di una squadra in difficoltà e in emergenza.

Se i giovani sono questi, figuriamoci cosa sarà la squadra bianconera quando arriveranno tutti i big acquistati da Giuntoli nelle ultime ore di mercato. Inoltre dovranno far rientro anche i diversi giocatori acciaccati. Intanto si è andati avanti con i prodotti delle Under, sembra che il vasto lavoro fatto col settore giovanile stia finalmente dando i suoi frutti. In questi giorni si parla con insistenza appunto di Nicolò Savona.

Savona alla rivale, clamorosa operazione di mercato last minute!

Il terzino destro gioca con la Next Gen, in serie C, già da un paio di anni, prima di fare il suo debutto con i grandi. Quello realizzato contro il Verona è stato il suo primo gol con i professionisti, tra l’altro in serie A. Mica male come biglietto da visita per il grande calcio!

Il classe 2003 ha convinto, oltre che per la rete realizzata, anche per la sua prestazione, abile a disimpegnarsi nelle due fasi. Al “Bentegodi” gli è riuscito tutto bene. Ora che torneranno i big, con Cambiaso che sarà spostato in difesa, per lui gli spazi si ridurrebbero non poco. Dovrà essere bravo il giocatore a suon di prestazioni a rientrare nelle rotazioni di Thiago Motta. Altrimenti, una soluzione per lui, potrebbe essere quella della cessione in prestito, andando a giocare in un club che può garantirgli spazio.

L’opportunità sarebbe giunta in queste ore last minute, può arrivare in prestito secco ad una storica avversaria della Juve. Il Torino, infatti, avrebbe chiesto il terzino ai rivali cittadini. In questo modo il giocatore potrebbe restare nella stessa città, pur cambiando club e avendo maggiori chance di mettersi in luce. I granata devono sostituire Bellanova, ceduto all’Atalanta. Difficilmente, però, i bianconeri lo lasceranno partire. Decisiva potrà essere anche la volontà del giocatore.