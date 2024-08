Ribaltone dopo le visite: clamoroso Juventus, accordo chiuso

Calciomercato Juventus, emergono nuovi dettagli in merito al clamoroso dietrofront che ha poi portato alla definizione della trattativa

Colpo di scena improvviso. Non poteva essere altrimenti, in una sessione estiva di calciomercato nella quale non sono mancate svolte a sorpresa e prese di posizioni importanti. L’ultima, in ordine di tempo, riguarda il futuro di Tiago Djaló.

Dopo aver constatato alcuni problemi nei test a cui si è sottoposto Danso, infatti, la Roma ha immediatamente virato su Djaló, chiudendo l’affare in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro più uno di bonus. Ricordiamo come l’ex Lille non rientrasse affatto nel progetto tecnico di Thiago Motta e si fosse già da tempo guardato intorno alla ricerca della migliore soluzione possibile per il suo futuro. Dopo essere già stato molto vicino ai giallorossi qualche settimana fa, prima che i capitolini facessero saltare il banco trovando l’accordo con il Lens per Danso, dunque, Djaló è pronto a volare nella Capitale per sottoporsi alle visite mediche di rito ed apporre la firma sul contratto che lo legherà ai capitolini. Come comunicato dal Lens, invece, Danso farà subito rientro in Francia. Sul fronte Sancho, invece, al momento si registra una frenata nella trattativa tra la Juve e lo United.