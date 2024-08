Skriniar al posto di Djaló: colpo di scena Juventus

Skriniar al posto di Djalò: colpo di scena Juventus. Ecco quello che sta succedendo proprio in questi minuti

Ultimo giorno di mercato e ore frenetiche, di quelle che possono cambiare le sorti di molte squadre. Una delle società più attive in questo momento è la Roma, che ha un problema da risolvere ed è quello del difensore da regalare a Daniele De Rossi.

Danso non ha superato per il momento le visite mediche e potrebbe tornare al Lens e ieri sera, appunto per questo, i giallorossi hanno cercato di chiudere per Djalò della Juventus: un ritorno di fiamma, dettato in questo caso dalla necessità, che però al momento non sta andando in chiusura come qualcuno, soprattutto dentro la Continassa, sperava. Sì, perché secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista Casano al momento Ghisolfi, direttore sportivo dei capitolini, avrebbe messo in standby la questione.

La Roma piomba su Skriniar

I giallorossi infatti starebbero pensando a Milan Skriniar, ex Inter, adesso al Psg ma fuori dal progetto tecnico di Luis Enrique. Anche per lui si parlava di una possibile destinazione araba proprio in questi ultimi giorni di operazione, ma adesso ci starebbe pensando la formazione giallorossa, che quindi ha bloccato per il momento l’operazione che dovrebbe liberare il difensore bianconero verso la Capitale.

C’è un problema però, ed è lo stipendio che Skriniar prende a Parigi che solamente in Arabia potrebbe essere replicato. Qualora accettasse un taglio oppure la Roma trovasse l’accordo con i francesi per pagare una parte loro degli emolumenti, si potrebbe fare. Ma manca comunque pochissimo tempo e la pista Djalò rimane in piedi per De Rossi. E la Juve spera che questo addio vada in porto.