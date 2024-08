Venduto prima del gong, UFFICIALE: addio Juve

La Juventus ha perfezionato un’altra cessione prima della chiusura della sessione estiva: il giocatore dice addio ai bianconeri, ora è ufficiale

La grande protagonista degli ultimi giorni della sessione estiva di mercato in Italia è stata senza alcun dubbio la Juventus che si è mossa moltissimo tanto in entrata quanto in uscita.

Per Cristiano Giuntoli è stata una settimana davvero intensa, ma tutto sommato più che soddisfacente. Il ds bianconero ha portato a Torino tre giocatori di grande qualità come Nico Gonzalez, Conçeiçao e soprattutto Teun Koopmeiners, vero colpo di mercato della Vecchia Signora ed inseguito per quasi tutta l’estate. Thiago Motta può essere certamente contento della rosa che ha a disposizione ed anche tifosi, specie dopo le prime due giornate, ora sognano in grande.

Anche sul fronte uscite, Giuntoli ha svolto un grandissimo lavoro riuscendo a piazzare quasi tutti gli esuberi. Negli ultimi giorni sono arrivate le cessioni di Rugani, Chiesa, Djalò e De Sciglio che hanno permesso alla Juventus di alleggerire il proprio bilancio. Il ds dei bianconeri, inoltre, ha avuto il suo bel da fare anche con la Next Gen che pure ha cambiato volto e riguardo quest’ultima c’è stata anche qui una cessione dell’ultim’ora, ovvero quella di Jean Claude Ntenda che lascia definitivamente i bianconeri.

Juventus, addio Ntenda: ufficiale il passaggio alla SPAL

Si è chiusa dopo quattro anni l’avventura a Torino di Jean Claude Ntenda. Il difensore francese classe 2002 arrivato giovanissimo alla Juventus dal settore giovanile del Nantes, è stato ceduto alla SPAL in Serie C a titolo definitivo dopo aver trascorso la passata stagione nella Next Gen bianconera con risultati più che positivi. Ad annunciarlo è stata la stessa Juventus con un comunicato pubblicato sul proprio sito dove ha ringraziato il giocatore, augurandogli il meglio per il futuro.

Next Gen | Jean-Claude Ntenda passa alla SPAL a titolo definitivo In bocca al lupo per il futuro! — JuventusFC (@juventusfc) August 29, 2024

Grande soddisfazione, invece, in casa SPAL per aver messo a segno un acquisto di qualità per la propria difesa. Lo scorso con la Next Gen bianconera, Ntenda ha collezionato 11 presenze impreziosite da un grande gol nella Coppa Italia di categoria contro la Pro Vercelli prima di essere ceduto in prestito in Svizzera al Sion per la seconda parte di stagione dove ha disputato appena 10 partite suddivise tra squadra U21 e prima squadra.

Adesso per Ntenda è tempo di una nuova avventura in Serie C, ma lontano da Torino. La SPAL lo aspetta ed il difensore è pronto a mettere al servizio della squadra ferrarese tutto il suo talento e tutta la sua esperienza maturata in questi anni con la maglia bianconera addosso.