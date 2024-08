Allegri di nuovo in Serie A, fine della storia: cala il sipario

Ipotesi di ritorno in Serie A per Allegri, cala il sipario per l’allenatore di una big: fine della storia, cosa può succedere

Quando la Serie A parte con un allenatore di grande spessore fuori dai giochi, è inevitabile che alle prime crepe sulle panchine di squadre importanti il suo nome possa tornare di moda. È quanto sta capitando a Max Allegri, fresco di rottura con la Juventus lo scorso maggio. L’ex tecnico bianconero continua a essere uno degli allenatori più stimati d’Italia, e negli ultimi giorni il suo nome è stato nuovamente accostato alla panchina di una squadra molto del nostro campionato. Un’ipotesi suggestiva che farebbe la gioia di molti tifosi.

Se da Roma cominciano a venire fuori le prime crepe e i primi spifferi di nervosismo tra la squadra, o almeno alcuni elementi della squadra, e il tecnico Daniele De Rossi, la prima vera big a essere andata, se non in crisi, almeno in difficoltà dopo le prime due gare della stagione è il Milan della nuova gestione Paulo Fonseca. Un Milan creato e voluto da Zlatan Ibrahimovic, finito a sua volta nel mirino della critica negli ultimi giorni.

Considerando che negli ultimi anni, con il criticatissimo Pioli, mai il club rossonero era partito con un ritardo così grande dalla prima della classe, in questo caso la nuova Juventus di Thiago Motta, è inevitabile che una bufera si sia scatenata sull’allenatore portoghese. Contro Torino e Parma i tifosi si aspettavano un inizio migliore.

Invece, se la rimonta negli ultimi minuti contro gli uomini di Vanoli aveva illuso, il crollo del Tardini ha preoccupato e non poco l’ambiente rossonero, al punto da far tornare subito in auge il nome di un possibile grande sostituto, in particolare quel Max Allegri che dalle parti di Milano ha lasciato buoni ricordi.

Milan in difficoltà, Fonseca rischia: Allegri resta sullo sfondo

Che non ci fosse grande fiducia in Paulo Fonseca al suo arrivo non è novità. Sicuramente il portoghese non era l’allenatore cui la piazza ambiva dopo l’annuncio dell’addio del tanto vituperato Pioli. Che però l’ex allenatore del Lille potesse finire addirittura per mettere ancora più confusione in una rosa di giocatori molto valida, nemmeno il più pessimista dei tifosi poteva immaginarlo.

Non a caso, immediato è stato l’intervento di Ibrahimovic, tornato leader del gruppo per richiamare la squadra al proprio dovere. Subire una sconfitta in maniera così passiva, come a Parma, lasciando ai ragazzi terribili di Pecchia l’opportunità di fare il bello e il cattivo tempo in contropiede, ha infatti ferito e turbato profondamente Zlatan, come tutti i tifosi del Milan. Tifosi tra i quali, negli ultimi giorni, è cresciuto a livello numerico il partito degli ‘allegriani’.

Per quanto Fonseca sia dunque già sulla graticola, sotto esame nelle prossime partite, in cui sarà chiamato a una vera e propria inversione di rotta, sotto ogni punto di vista, resta però difficile immaginare un immediato cambio della guardia, con il ritorno di Allegri in pompa magna.

Almeno questo è il parere di un giornalista che l’ambiente rossonero lo conosce come le proprie tasche, Franco Ordine. Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, il noto cronista ha infatti spiegato: “Secondo me un suo ritorno è improbabile, Allegri fa parte di quella categoria di allenatori che provocano ‘allergia’ ai vertici del club rossonero“.