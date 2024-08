Calciomercato Juventus, il nuovo attaccante ha firmato: annuncio UFFICIALE

Calciomercato Juventus, non si arresta la campagna di rafforzamento della società bianconera: ora c’è anche l’ufficialità.

Parola al campo. Silenzio, adesso parla lui. L’attesa è terminata e domani sera finalmente vedremo all’opera la nuova Juventus “made in Giuntoli”, con Thiago Motta che potrà contare su tutti quei giocatori portati in dote dal mercato nelle ultime settimane di agosto.

Senza nulla togliere a quelli di luglio, i colpi più importanti la Signora li ha messi a segno da da Ferragosto in poi, riuscendo a mettere le mani su quasi tutti gli obiettivi che si era prefissato di raggiungere il responsabile dell’area tecnica, autore di una vera e propria rivoluzione. Contro una Roma arrabbiata per la sconfitta interna con l’Empoli – sette giorni prima i giallorossi non erano andati al di là di un pareggio con il Cagliari – per gli uomini guidati dall’allenatore di Sao Bernardo do Campo sarà indubbiamente il primo vero test, con tutto il rispetto per gli avversari affrontati finora, il neopromosso Como ed il Verona.

Calciomercato Juventus, il club annuncia Semedo

Un mercato, dicevamo, da cui la Juventus è uscita rafforzata sotto tutti i punti di vista. In pochi, in Europa, hanno così tanto come i bianconeri, anche se alla fine è mancata la cosiddetta ciliegina sulla torta.

Next Gen | Luis Semedo è un nuovo giocatore bianconero ⚪⚫ Benvenuto! — JuventusFC (@juventusfc) August 31, 2024

L’altro esterno che inseguivano da tempo Giuntoli e i suoi collaboratori era Jadon Sancho, che alla fine si è accasato al Chelsea. Nell’ultimo giorno prima della deadline, tuttavia, la Juventus non se ne è stata con le mani in mano. Il club di via Druento ha acquistato l’attaccante portoghese classe ’03 Luis Semedo, il cui cartellino apparteneva al Sunderland. L’ufficialità è appena arrivata: per adesso il giocatore verrà aggregato alla Next Gen guidata da Paolo Montero. “Luis è un attaccante versatile – si legge sul sito della società – dotato di grande fisicità e abilità nel gioco aereo, caratteristiche che lo rendono pericoloso in area di rigore. Nonostante la giovane età, Semedo ha già dimostrato di avere un grande potenziale e la capacità di adattarsi a diversi ruoli offensivi”.