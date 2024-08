Calciomercato Juventus, non è ancora finita: accordo dopo il gong

Il calciomercato della Juventus non si esaurisce al termine della sessione per la maggior parte dei campionati europei: cosa pensa Giuntoli

E’ stato un calciomercato molto tirato ed estenuante, per come si è sviluppato, vista la difficoltà per tutti di condurre in porto le principali trattative, il che ha creato lunghe fasi di stasi e di labor limae. Più di tutte, ha dovuto lavorare la Juventus che ha attuato una rivoluzione profondissima, testimoniata dalla grande mole di operazioni condotte dal direttore tecnico Cristiano Giuntoli.

Era evidentemente questo ciò che intendeva qualche mese fa John Elkann, nella celebre lettera agli azionisti di Exor, in cui investiva Giuntoli del ruolo di guida della nuova Juventus. E il dirigente si è dato da fare, eccome, stravolgendo il volto della squadra.

Con l’addio di Allegri e l’arrivo di un nuovo allenatore, al dt è stata data mano libera nella creazione di un modello differente di calcio per i bianconeri. Numerosi acquisti di spessore, per aumentare la qualità in maniera sostenibile. Adesso, vedremo se gli uomini di Thiago Motta potranno davvero lottare per lo scudetto. Ma nonostante il mercato si sia concluso, nei principali campionati europei, non è ancora finita. Occhio agli affari dopo il gong.

Calciomercato Juventus, cessioni fuori tempo massimo: dove possono andare gli esuberi

In caso di necessità, la Juventus potrebbe rivolgersi, in entrata, al mercato degli svincolati. Ma la priorità maggiore sembra quella di trovare una destinazione agli ultimi esuberi, quelli che non sono riusciti a lasciare Torino in tempo utile per andare nei principali tornei europei.

Una possibilità che esiste ed è concreta, dato che di mercati aperti in giro per il mondo ce ne sono ancora, ed alcuni sono piuttosto interessanti. Il mercato in Brasile, Portogallo, Olanda e Arabia Saudita, tanto per fare degli esempi, chiude il 2 settembre. Ma non è tutto. Finestre che rimarranno aperte fino al 5 settembre in Croazia e Austria, fino al 6 settembre in Belgio e Polonia, fino al 9 settembre in Svizzera, fino al 12 settembre in Russia e fino al 13 settembre in Turchia e Serbia. Tutte nazioni dove potrebbero esserci importanti opportunità per calciatori alla ricerca di rilancio e di spazio per mettersi in mostra. E’ proprio vero: il calciomercato è come il denaro a Wall Street, non dorme mai.