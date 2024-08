Champions League, UFFICIALE: date e orari delle gare della Juventus

Champions League, adesso è ufficiale: ecco tutte le date e gli orari delle sfide della Juventus. La Uefa ha reso noto il calendario

Finalmente il calendario. Finalmente le date. Finalmente si sa quando la Juventus di Thiago Motta inizierà a giocare in Champions League.

Due giorni fa, giovedì, a Montecarlo è stato sorteggiato il girone della formazione bianconera che dopo un anno senza coppe europee torna dalla porta principale. Un poco di fortuna c’è stata, ovviamente, il giusto premio per quello che è successo negli anni scorsi. Mentre oggi, la Uefa, dopo due giorni di intenso lavoro per fare incastrare tutto quello che serviva viste le moltissime partite, ha reso noto come detto il calendario. Foglio e penna o nota sul cellulare. Ecco tutti gli impegni che dovete segnare in rosso sul calendario.

Champions League, ecco il calendario della Juventus

Si inizia in casa, il prossimo 17 settembre, che è un martedì, alle 18:45 contro il Psv. Sembra sulla carta un impegno agevole, ma gli olandesi sono sempre una squadra scorbutica da affrontare. Così come lo è il Lipsia: mercoledì 2 ottobre la Juventus andrà a giocare in Germania contro i tedeschi in un match che potrebbe già rivelarsi fondamentale per il passaggio del turno.

E poi: Juve-Stoccarda: martedì 22 ottobre, ore 21. Lille-Juve: martedì 5 novembre, ore 21. Aston Villa-Juve: mercoledì 27 novembre, ore 21. Juve-Man City: mercoledì 11 dicembre, ore 21. Club Brugge-Juve: martedì 21 gennaio, ore 21. Juve-Benfica: mercoledì 29 gennaio, ore 21.

C’era curiosità, ovviamente, per capire quando a Torino sarebbe arrivata la squadra di Pep Guardiola. Bene, potrebbe essere davvero un Natale clamoroso per i tifosi della Juventus visto che contro i Citizens si giocherà l’11 dicembre, proprio a ridosso delle festività natalizie. Chissà, potrebbe succedere di tutto. Ma è negli altri match ovviamente che i bianconeri dovranno conquistare il passaggio agli ottavi di finale senza passare dagli spareggi. Noi, comunque, già sentiamo la musichetta.