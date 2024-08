Dalla Roma alla Juve sul filo di lana, UFFICIALE: nessuno se ne era accorto

Dalla Roma alla Juve sul filo di lana. Un’operazione di mercato che ha visto come protagoniste le due ‘eterne’ rivali.

Il campionato di Serie A è giunto alla sua terza giornata. Siamo alla vigilia della prima sosta dovuta alle nazionali e, terminato il mercato, sarà il momento delle prime valutazioni.

Juventus-Roma di domenica sera rappresenta un classico del calcio italiano, nonché una delle gare più interessanti dell’intera giornata. Sei punti dopo due gare e primato in classifica per la formazione di Thiago Motta, un solo punto dopo 180 minuti per i giallorossi di Daniele De Rossi reduci, così come la Juventus, da un mercato estivo ricco di soddisfazioni. Il ritorno di Matias Soulé, il talento argentino, cresciuto in bianconero e passato in giallorosso poche settimane fa, rappresenterà uno dei motivi di maggiore interesse e curiosità della sfida. Juventus-Roma rappresenta, per entrambe le formazioni, il primo vero esame della nuova stagione. Juventus e Roma che durante l’estate hanno avuto diversi incontri dettati dalle rispettive necessità di mercato. E se le questioni Matias Soulé o quella recentissima riguardante Tiago Djalò, hanno interessato tutti i media, vi è stato un altro incrocio di mercato, che ha interessato le due ‘storiche’ rivali, passato inosservato.

Dalla Roma alla Juve. A Torino arriva Felix Afena-Gyan

Sempre più il mercato della Juventus viaggia su due binari paralleli, soltanto apparentemente distanti tra loro. Non soltanto la prima squadra, ma anche la seconda, conosciuta come Next Gen, ha il ‘suo’ mercato.

L’ultimo colpo, in ottica Next Gen, lo ha annunciato Saddick Adams su X. L’attaccante ghanese Felix Afena-Gyan, che ha indossato anche la maglia giallorossa della Roma, è passato dalla Cremonese alla Juventus con la formula del prestito. Il classe 2003 giocherà nella Next Gen. Durante questa lunga estate Juventus e Roma hanno pertanto proseguito ad intrecciare rapporti in ambito di calciomercato pronte poi, però, a sfidarsi sul campo domenica sera.

Facile prevedere che il clima all’Allianz Stadium sarà molto meno ‘amichevole’.