Non è ancora finita, la Juventus ne vende altri due

Ancora un doppio addio, la Juventus non si ferma più: Giuntoli è pronto a due cessioni, ecco chi è in uscita

Non è un mistero che la Juventus, quest’estate, si sia candidata al ruolo di regina del mercato. Il club bianconero ha speso oltre 200 milioni, per una rosa che si ritrova adesso straordinariamente rinforzata rispetto alla passata stagione. Thiago Motta è stato accontentato in ogni reparto.

Il neo allenatore della Juventus, che a Vinovo ha già stupito tutti per la sua dedizione al lavoro, ha ricevuto non pochi regali da Cristiano Giuntoli. A partire dal centrocampo, il reparto realmente rivoluzionato dall’operato del dt che ha portato a Torino profili del calibro di Douglas Luiz, Khèphren Thuram e nelle ultimissime ore di agosto la ciliegina sulla torta. Quel Teun Koopmeiners che i bianconeri avevano puntato da mesi e per il quale è stata necessaria una proposta davvero importante, per convincere la dirigenza dell’Atalanta. In attacco Conceição e Nico Gonzalez hanno già fatto dimenticare Federico Chiesa, ceduto tra non poche polemiche al Liverpool.

E la retroguardia ha visto le firme di Juan Cabal e Pierre Kalulu che assumeranno – di certo – un ruolo da protagonisti quest’anno. La nuova Juventus firmata Thiago Motta aveva e ha tutt’ora l’esigenza di pensare alle cessioni. Ed in tal senso, nelle ultime ore, si sta facendo strada l’idea di un doppio addio in casa bianconera. Dei diversi profili già scartati dall’ex tecnico del Bologna, due in particolare sarebbero in rampa di lancio per dire addio all Juventus già nelle prossime ore.

Clamoroso Juve: ancora due addii

Il calciomercato in Serie A solo una manciata di ore fa ha chiuso ufficialmente i battenti. Nonostante ciò le strategie della dirigenza bianconera vanno avanti e potrebbero portare concretamente non ad una ma a ben due cessioni: Cristiano Giuntoli ha le idee chiarissime.

Filip Kostic può essere il primo a lasciare Torino. Il laterale serbo non è mai rientrato nei piani di Thiago Motta e adesso le soluzioni, per lui, sono poche. Il mercato in Turchia così come in Arabia Saudita è ancora aperto, si tenterà di trovare una nuova soluzione per il 31enne Eintracht Francoforte che altrimenti fino a gennaio rischierebbe di fare tanta panchina o addirittura tribuna. Stesso discorso per Arthur Melo.

L’ex centrocampista del Barcellona, reduce da una grande stagione in prestito alla Fiorentina, non ha trovato una squadra pronta a puntare su di lui. A tal proposito lo stipendio da 5 milioni di euro annui ha frenato diversi club: Arabia Saudita o Turchia, però, potrebbero a questo punto nei primi giorni di settembre venire incontro alla Juve e alle esigenze del brasiliano. Un doppio addio che, ora come ora, è solo questione di tempo.