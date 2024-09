Formazioni ufficiali Juventus-Roma: Motta stupisce ancora, tripla esclusione choc

Formazioni ufficiali Juventus-Roma, tra pochi minuti in campo i bianconeri contro la squadra di De Rossi. Ecco le scelte del tecnico

Alla ricerca della terza vittoria di fila permetterebbe alla Juventus di andare alla sosta a punteggio pieno e da sola in testa alla classifica. Il primo big match della stagione, dopo due impegni sulla carta agevoli come Como e Verona. Un primo test, per capire realmente a che punto è questa Juventus.

Non sarà facile: perché De Rossi ha bisogno di punti dopo un avvio difficile con un solo pareggio (e una sconfitta) in due partite. La Roma si è fortemente rinnovata nel corso di queste ultime ore con gli arrivi di Kone e Saelemaekers (entrambi convocati), ha preso Hermoso e sta per chiudere con Hummels, che però non saranno ovviamente presenti. In ogni caso Motta le sue scelte le ha fatte. E andiamo a vedere qual è la formazione ufficiale della Juventus per il match di stasera.

Formazioni ufficiali Juventus-Roma, Vlahovic guida l’attacco

In attacco, ovviamente, ci sarà Dusan Vlahovic come unica punta nel 4-2-3-1 che è il modulo scelto per la stagione. Un sistema tattico funzionale a quelle che sono le caratteristiche di questa Juventus che ha immesso anche Nico Gonzalez e Conceicao, gli ultimi due arrivati insieme a Koopmeiners.

I tre nuovi acquisti bianconeri, però, partiranno inizialmente dalla panchina. Ecco infatti l’undici titolare scelto da Thiago Motta in occasione della sfida contro la Roma:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio, Savona, Gatti, Bremer, Cabal, Locatelli, Fagioli, Cambiaso, Yildiz, Mbangula, Vlahovic