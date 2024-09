Futuro Vlahovic, che bomba: l’annuncio fa sognare i tifosi della Juve

Annuncio importante per il futuro di Dusan Vlahovic, adesso i tifosi possono sognare per davvero: cosa succede

E’ una Juventus che nel mercato estivo ha cambiato tantissimo, con numerosi addii e nuovi arrivi, ma alcuni capisaldi sono rimasti. Uno di questi si chiama Dusan Vlahovic, con il club che ha deciso di tutelare l’investimento fatto a suo tempo sul serbo e di continuare a puntare su di lui.

Tra i pochi superstiti rimasti della formazione titolare dello scorso anno, Vlahovic sarà il riferimento offensivo per questa stagione. E dopo che dall’arrivo a Torino, dall’inizio del 2022, il suo rendimento è stato altalenante, con alcuni picchi interessanti ma mai devastante come si sperava, l’auspicio di tutto l’ambiente è che ora ci sia il cambio di marcia con Thiago Motta in panchina.

Inizio piuttosto interessante, in tal senso, con la doppietta siglata in quel di Verona che chiarisce come Vlahovic punti a essere protagonista in tutto e per tutto. Trovando finalmente quella giusta continuità realizzativa per spingere la Juventus a grandi traguardi. Fin qui, numeri discreti ma non esplosivi: 43 reti in 103 partite totali con i bianconeri. E’ il momento di iniziare ad alzare la media, un percorso già avviato nel corso della passata stagione, quando in alcuni momenti si era rivisto il Vlahovic cannibale di Firenze al centro dell’attacco.

Juventus, per Vlahovic arriva il momento dello scatto in avanti

Da questo punto di vista, i segnali appaiono positivi. Non solo perché Vlahovic e la Juventus sono al lavoro per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026, ma anche perché si avverte un diverso coinvolgimento del giocatore negli schemi della squadra. E anche un suo atteggiamento differente a 360 gradi.

Nell’era Allegri, gli capitava magari di rimanere decisamente più isolato. Ora, con Thiago Motta, i presupposti appaiono diversi, anche per i numerosi giocatori acquistati dal club come supporting cast. In più, ecco le dichiarazioni di Mimmo Celsi, preparatore atletico che segue da vicino le vicende della Juventus e che evidenziano come ci sia un Vlahovic molto diverso oggi. “Motta ha portato entusiasmo, c’è voglia da parte di tutti di mettersi a disposizione – ha dichiarato a ‘Radio Bianconera’ – Vlahovic mi sembra maturato nel senso di responsabilità“. Vedremo se le prossime gare, a cominciare da quella con la Roma, confermeranno le impressioni positive.