Juventus-Roma, i convocati di Thiago Motta: le novità sono tantissime

Juventus-Roma, i bianconeri vanno a caccia della terza vittoria in campionato dopo quelle con Como e Verona: ecco i convocati.

Tutto pronto per il primo big match stagionale della Juventus. I bianconeri, gli unici ancora a punteggio pieno dopo le prime due giornate, ospitano la Roma di Daniele De Rossi all’Allianz Stadium. L’obiettivo, ovviamente, è dare continuità alle vittorie consecutive con Como e Verona nonché di riprendersi subito la vetta della classifica.

Gli uomini di Thiago Motta dovranno fare attenzione ad un avversario “ferito” come quello giallorosso. I capitolini, infatti, finora hanno deluso conquistando solamente un punto tra Cagliari ed Empoli, due squadre che molto probabilmente lotteranno per non retrocedere. Un avvio davvero choc per la Lupa, che dopo il pareggio a reti bianche in Sardegna a sorpresa si è fatta sopraffare dai toscani (1-2), mostrando delle preoccupanti lacune a livello difensivo. La Roma, dunque, si presenterà nel capoluogo piemontese con il coltello tra i denti, consapevole che un’altra sconfitta rischierebbe di destabilizzare l’ambiente ma soprattutto di far partire i primi processi.

Juventus-Roma, tutti i nuovi arrivi tra i convocati per il match coi giallorossi

Normale, quindi, che Motta abbia messo in guardia la sua squadra. “Ogni partita ha la sua storia – ha detto ieri in conferenza stampa il tecnico di Sao Bernardo do Campo – Noi dovremo fare una grande prestazione perché avremo di fronte una squadra molto forte”.

Rispetto al predecessore Allegri, Motta non ama svelare troppi dettagli sulla formazione che scenderà in campo il giorno dopo. Si è limitato a dire, però, che i nuovi arrivi sono tutti convocabili. E la sua non era una “bugia”, visto che nella lista che è stata appena diramata compaiono anche i nomi dei vari Nico Gonzalez, Conceiçao e Koopmeiners. Ecco tutti i nomi che il tecnico ha portato con se per il match di stasera.