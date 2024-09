Ne mancano due, per la Juventus è una mazzata

Mercato della Juventus non completo al cento per cento: ecco chi è mancato durante l’ultimo calciomercato

Calciomercato finito, mesi di sofferenze e speranze da parte dei tifosi ora lasceranno finalmente spazio al calcio giocato. La Juventus, complice l’inizio della nuova era targata Thiago Motta, ha avuto la leadership di questa finestra di trattative, riuscendo a mettere a segno quasi tutti i colpi pianificati in precedenza.

Nelle ultime settimane di trattative, sono arrivati nuovi esterni come Nico Gonzalez e Francisco Conceicao, un centrocampista affermato e multitasking come Teun Koopmeeiners e un difensore comunque in ascesa come Pierre Kalulu. Motta insomma ha ora tutto per mettere in piedi una squadra competitiva sia in Italia che in Champions League, il cui nuovo formato non è esente da insidie.

Ma il mercato della Juventus può definirsi completo, o sarebbero dovuti arrivare altri tasselli atti a completare la rosa bianconera? Secondo Paolo Rossi, giornalista e tifoso della Juventus, Giuntoli avrebbe dovuto portare alla Continassa almeno altri due calciatori.

Mercato Juve, Rossi: “Mancano punta e uno come Calafiori”

Di certo il mercato della Juventus poteva essere più scoppiettante di quanto non lo sia già, se poco dopo la fine dell’Europeo avesse accontentato le richieste del Bologna per Riccardo Calafiori. Giuntoli non si è mosso come l’Arsenal che ha soddisfatto i felsinei con le cifre richieste senza perdere tempo e ha evitato di spendere quelle risorse finanziare destinandole ad altri calciatori.

Questo secondo Paolo Rossi è uno dei più grandi errori del mercato appena concluso: non aver acquistato uno dei difensori migliori per rendimento in Europa, che avrebbe potuto dare un qualcosa in più a tutta la squadra. E non solo dal punto di vista difensivo.

Oltre al mancato acquisto dell’ex Roma, Rossi rimprovera a Giuntoli anche la mancanza di un vice Vlahovic, facendo capire che non ripone grosse speranze in Arek Milik, al momento fermo ai box. “Mercato della Juve da 8,5. Con Calafiori e una punta centrale sarebbe stato da 10 ma le rose perfette in fin dei conti non esistono, i vuoti li riempiono le idee dell’allenatore“. Così Rossi che comunque valuta ottimamente l’operato dell’ex direttore sportivo del Napoli, al suo secondo anno in sella al mercato bianconero.

Il giudizio del giornalista naturalmente è molto positivo e tutto sommato rispecchia il pensiero dei tifosi, che ora non devono fare altre che dare supporto a una squadra nuova di zecca.