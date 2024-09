“Non mi convince, ne hanno solo uno”: batosta Juve, è già stato bocciato

Il commento sul calciomercato estivo della Juventus è sorprendente: “Non mi convince”

La Juventus sta per chiudere un mercato di altissimo livello che ha visto la squadra cambiare totalmente pelle. La scelta di Thiago Motta come nuova guida tecnica è volta ad aprire un nuovo ciclo e Cristiano Giuntoli ha da subito cercato di mettergli a disposizione una rosa competitiva.

Sono andati via diversi esuberi come Alex Sandro, Iling-Junior, Miretti, ma anche giocatori importanti come Chiesa, Rabiot, Szczesny. Già a partire dalla porta la Juventus ha messo in atto una rivoluzione, scegliendo Di Gregorio. Cabal è andato a rinforzare il reparto difensivo insieme all’ex Milan Kalulu. A dare sostanza e qualità al centrocampo sono arrivati Douglas Luiz e Khephren Thuram e dopo mesi e mesi di telenovela Giuntoli è riuscito a strappare all’Atalanta Teun Koopmeiners che potrebbe rivelarsi quell’arma in più per puntare allo scudetto.

La Juventus ha cambiato pelle anche in attacco: è rimasto Dusan Vlahovic come punto di rifermento ma sono cambiati gli esterni d’attacco. Da una parte Nico Gonzalez, arrivato dalla Fiorentina, dall’altra Francisco Conceiçao, figlio d’arte arrivato in Italia dal Porto.

Zazzaroni sul mercato della Juventus: “Qualcosa non mi convince, meglio il Napoli”

Due investimenti importanti che permetteranno a Thiago Motta di avere diverse alternative nel reparto offensivo.

Senza dimenticare la presenza di Kenan Yilidiz, utilizzato principalmente tra le linee dall’ex allenatore del Bologna e già decisivo contro il Verona nell’assist per il gol di Vlahovic. In queste ultime ore di calciomercato la Juve sta provando a concludere l’ultimo grande colpo, Jadon Sancho, anche se nelle ultime ore l’affare sembra essersi raffreddato.

In merito al mercato della Juventus ha parlato a Tmw Radio il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. Di seguito il suo commento. “Per me il calciomercato migliore lo ha fatto il Napoli. La Juventus ha speso tanto e fatto bene ma il terzetto Neres-Lukaku-Kvaratskhelia più Buongiorno e McTominay è un mercato alla Conte”. Il giornalista ha proseguito: “La Juventus ha speso tanto per prendere Koopmeiners, che è un ottimo calciatore. Ha pagato tanto anche Douglas Luiz, che penso sia troppo lento. Davanti hanno un solo centravanti, c’è qualcosa che non mi convince nel mercato e nella rosa dei bianconeri” ha concluso Zazzaroni.