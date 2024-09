Nuova offerta per Rabiot, Milan spacciato: si veste di giallorosso

Adrien Rabiot era uno dei grandi obiettivi del Milan di Fonseca ma ora il tecnico portoghese deve arrendersi: vestirà il giallorosso

Il calciatore francese, ex Juventus, si è preso tutta l’estate per riflettere sul proprio futuro. La proposta dei bianconeri non è stata ritenuta sufficiente dalla madre procuratrice e ora anche la pista Milan è svanita.

Il mercato si è chiuso ufficialmente il 30 agosto a mezzanotte, con gli ultimi contratti depositati come al solito in extremis. Le squadre però hanno ancora due appendici: una in uscita con l’Arabia Saudita (scadenza il 2 settembre) e una in entrata, con i molti svincolati di lusso. Diversi top player hanno scelto di diventare free agent, non rinnovando i propri contratti e svincolandosi dal club di appartenenza. Tra questi figura ovviamente anche Adrien Rabiot, che la Juventus avrebbe tenuto volentieri ma che non ha trovato l’intesa per il rinnovo.

Il francese si è preso un’estate intera di riflessione, senza accordarsi con nessuno e godendosi delle prolungate vacante post Europeo. In molti lo hanno accostato ad un paio di club di Serie A, tra cui la Roma e soprattutto il Milan. Sfumato il colpo Manu Kone, i rossoneri hanno pensato seriamente a lui per mettere a posto la mediana, ma nelle ultime ore sono sopraggiunti altri tipi di problemi. Fonseca avrebbe bisogno di qualcosa in più nel reparto nevralgico e uno come Rabiot faceva al caso suo.

Rabiot vicino al Galatasaray: sfuma definitivamente l’ipotesi Milan

Rabiot non andrà al Milan per due ordini di motivi: il primo è economico, visto che Bennacer è rimasto alla base, rifiutando l’Arabia Saudita e non liberando spazio salariale. Il secondo è di concorrenza, perchè su Rabiot si è inserito prepotentemente il Galatasaray. I turchi, che avevano un accordo anche con Hermoso, poi finito alla Roma, vogliono chiudere il prima possibile l’affare.

Come riportato dal giornalista turco Yakup Çınar, infatti, i colloqui tra il club giallorosso di Istanbul e il centrocampista francese proseguono a spron battuto e hanno subito un’accelerazione improvvisa. Sembra ci sia stata un’importante apertura nelle ultime ore al trasferimento in Turchia. Rabiot potrebbe giocare nel club più importante del Bosforo, con tanti saluti alla Serie A. Una scelta economica, come quella fatta lo scorso anno da Mauro Icardi, che presto potrebbe diventare suo nuovo compagno di squadra. Per il Milan e Fonseca ormai le chance di vederlo in Italia stanno tramontando.