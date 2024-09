Terremoto nel mondo del calcio, UFFICIALE: arriva la squalifica per doping

La squalifica per doping di questo calciatore ha sconvolto il mondo del calcio. I tifosi non ci possono credere, ma è successo davvero. Ecco di chi si tratta.

In queste settimane si parla spesso di doping, soprattutto in Italia. Il caso che ha coinvolto Jannik Sinner ha lasciato tutti senza parole, soprattutto perché il campione del tennis non è stato squalificato grazie ad una giustificazione considerata valida. Questa mancata squalifica ha scatenato le polemiche, specialmente fuori dall’Italia, dove molti tifosi di altri tennisti hanno invaso i social network per chiedere giustizia, secondo il loro punto di vista.

Il caso del giorno riguarda un calciatore, squalificato per doping dopo una lunga indagine da parte degli organi competenti. Sembra che, in un primo momento, non ci fossero prove a sufficienza per una squadra, ma poi l’agenzia antidoping ha considerato l’atleta colpevole ed è arrivata la squalifica. Questo potrebbe essere un duro colpo per lui, la squalifica è lunga e arriva nel momento più importante della sua carriera. Ecco tutti i dettagli di questa vicenda.

Vuskovic dell’Amburgo squalificato per doping

Mario Vuskovic è stato squalificato per doping per un totale di quattro anni. Il difensore centrale dell’Amburgo era stato sospeso nel novembre del 2022 dopo un controllo antidoping risultato positivo all’EPO, un ormone proibito che migliora le prestazioni degli atleti. La sospensione era stata avviata il 16 novembre del 2022, quindi Vuskovic potrà riprendere a giocare il 16 novembre del 2026, dopo quattro anni esatti.

Vuskovic ha giocato l’ultima partita ufficiale il 9 novembre del 2022, quando ha perso con il risultato di 1-0 sul campo del Greuther Fürth. Da quel momento, è scattata la sospensione, trasformata poi in squalifica dall’Arbitrato dello Sport. L’Amburgo ha comunicato la notizia attraverso il proprio account X, spiegando che gli avvocati del calciatore sono già al lavoro per provare ad effettuare un ricorso e che in futuro il club valuterà qualunque decisione possibile nei suoi confronti, dopo aver trovato una soluzione con il calciatore.

Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat Mario #Vuskovic am heutigen Dienstag über das folgende Urteil informiert: Der Verteidiger wird bis zum 15. November 2026 gesperrt. Der 22-jährige Kroate und seine Anwälte prüfen jetzt das umfangreiche schriftlich zugegangene Urteil.… pic.twitter.com/M8E7nas1JX — Hamburger SV (@HSV) August 27, 2024

Vuskovic è nato nel 2001 in Croazia, ha 15 presenze nella nazionale Under 21 del proprio paese ed era in procinto di debuttare con la Nazionale A quando è stato sospeso per doping. Il verdetto, da molti considerato piuttosto severo, era già stato annunciato con qualche giorno di anticipo dalla Bild, ma adesso è diventato ufficiale.