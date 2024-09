Thiago Motta dopo Juve-Roma: “Ci è mancato questo. Vlahovic? Lo vedo così”

By

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Dazn dopo lo zero a zero contro la Roma. Ecco le parole del tecnico

Ci si poteva sicuramente aspettare qualcosa in più dalla Juventus di questa sera. Ma Thiago Motta la pensa in maniera diversa. Ovvio che non è contento, ma dopo tre partite senza prendere gol allora si può anche sorridere. Certo, dei problemi ci sono stati. Ecco le parole del tecnico a Dazn.

“La cosa positiva è che non abbiamo preso gol. Abbiamo le qualità per alzare il livello, siamo stati frenetici oggi. Perdere alcuni palloni e poi recuperarli è difficile. Il risultato comunque è giusto”.

“Alla fine volevamo insistere ma dovevamo avere la tranquillità di fare la scelta giusta. Dobbiamo migliorare con i giocatori che abbiamo. Ma gli spazi erano pochi. Certo, avendo la pazienza e creando le situazioni per aprirli si poteva fare. Ma non sono preoccupato, non abbiamo preso gol. E sull’aspetto offensivo possiamo fare meglio”.

“Vlahovic lo vedo bene. Il nostro primo difensore. Ma io nel mio attaccante non guardo solo il gol ma tutte le cose che sa fare e le sa fare bene. Sono contento di quello che sta dimostrando, è un leader positivo. La squadra lo aiuterà per metterlo in condizione di segnare. Nico? Lo vedo all’esterno, ma abbiamo la fortuna di avere giocatori con diverse caratteristiche. E durante la stagione ci possono aiutare”.

“Conceicato? L’ho visto bene negli allenamenti, gli piace il dribbling e gli piace puntare l’avversario. Un buon mancino che conosce i momenti dove deve giocare. Difensivamente è attento, ci aiuterà molto”.