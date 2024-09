Voti Juventus-Roma 0-0: Vlahovic e Yildiz inesistenti, i migliori sono dietro

Voti Juventus-Roma, si è da pochi minuti conclusa la partita di Torino. Ecco i nostri voti sulla prestazione della squadra di Motta

Zero a zero. Nessun gol fatto – una mezza occasione creata – ma nemmeno nessun subito. Di Gregorio ancora una volta i guanti non li ha praticamente mai sporcato. E in campo nel secondo tempo si sono visti anche i nuovi. Sette punti in classifica, primo posto in coabitazione con Inter e Torino. La Juve chiude così la primissima parte di campionato, adesso c’è la sosta, e c’è la sensazione che si deve ancora lavorare. Con i nuovi Motta avrà la possibilità di rendere ancora più pratica, e bella, la sua squadra.

Primo tempo bruttino. Entrambe le squadre avevano paura di sbagliare. E hanno creato pochissimo. Solamente una mezza occasione per i bianconeri con il sinistro di Vlahovic, sporco, che Svilar ha deviato bene. Merito anche di una Roma che tatticamente ha imbrigliato la Juventus: compatta nella propria metà campo la squadra di De Rossi che ha tolto le fonti di gioco ai bianconeri.

Certo, abbiamo visto Locatelli e Fagioli rischiare poco, giocare troppo in orizzontale e mai in verticale. Quindi assai semplice per la Roma riuscire a chiudere tutti gli spazi. Nella ripresa poi i cambi, con Koopmeiners e Conceicao in campo dall’inizio ma che l’hanno vista poco. C’è da lavorare, con loro, perché hanno bisogno di tempo. Alla fine ha fatto il suo debutto anche Nico Gonzalez, come centravanti, che ha preso il posto di Vlahovic, insufficiente questa sera. Troppo poco tempo in campo per essere giudicato l’ex Fiorentina.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Savona 5,5, Gatti 6,5, Bremer 6,5, Cabal 5,5 (46′ Conceicao 6); Locatelli 5,5 (67′ Douglas Luiz 6), Fagioli 5,5 (67′ McKennie 6); Cambiaso 6,5, Yildiz 5,5, Mbangula 6 (46′ Koopmeiners 6); Vlahovic 5,5 (83′ Nico Gonzalez sv). All.: Thiago Motta