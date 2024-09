Accordo raggiunto, addio Juve: va in Arabia Saudita

La Juve è costretta a rinunciare al giocatore, che ha scelto l’Arabia Saudita: l’accordo con il nuovo club è ormai totale.

Il match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Roma, terminato 0-0, non ha regalato quelle emozioni che in tanti immaginavano alla vigilia di questa grande sfida. Le due squadre hanno avuto poche occasioni e alla fine il risultato di pareggio è senza dubbio quello più giusto.

Bianconeri e giallorossi sono arrivati a questa sfida dopo i tanti ‘contatti’ avuti durante il calciomercato estivo che si è chiuso alla mezzanotte di venerdì 30 agosto. I due club hanno portato a termine l’operazione che ha permesso a Matias Soulé di trasferirsi nella Capitale e iniziare una nuova avventura con la maglia della Roma.

Giuntoli e Ghisolfi hanno parlato anche di altri giocatori, in particolare di Federico Chiesa (poi finito al Liverpool) e Stephan El Shaarawy. In più i bianconeri hanno mostrato un certo interesse per un difensore centrale che pare proprio non rientrare più nei piani di Daniele De Rossi.

Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, pare proprio che la Juve dovrà rinunciare definitivamente a questo obiettivo. Secondo quanto riportato nelle scorse ore, infatti, Chris Smalling è ormai pronto a lasciare Trigoria per iniziare una nuova esperienza.

Accordo raggiunto! Niente Juve, vola in Arabia Saudita

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha infatti rivelato che il difensore inglese non ha preso parte al match di Torino – DDR lo ha lasciato in panchina tutto il tempo – non solo per scelta tecnica. Smalling ha infatti raggiunto un accordo totale con l’Al-Fayha, club che milita nella Saudi Pro League.

Con la partenza di Smalling in direzione Arabia Saudita la Roma può alleggerire ulteriormente il monte ingaggi: l’ex Manchester United aveva ancora un anno di contratto con i giallorossi a 3,8 milioni di euro. In più con questa cessione Ghisolfi può liberare un posto nel reparto difensivo e aggiungere così un altro elemento per rafforzare la retroguardia.

Ieri Mario Hermoso, ex Atletico Madrid, è sbarcato nella Capitale: oggi il difensore spagnolo verrà ufficializzato dal club capitolino. Si tratta senza dubbio di un ottimo colpo, sia in termini qualitativi che di esperienza. Ghisolfi non vuole però fermarsi qui: l’addio di Smalling consente al direttore sportivo della Roma di provare a chiudere anche per Mats Hummels.

Il 35enne ha lasciato il Borussia Dortmund un paio di mesi fa dopo 13 stagioni e mezza in giallonero: ora è pronto a cominciare questa nuova sfida in Serie A.