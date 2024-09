Annuncio Juve, scelta fatta: dicono addio

Il calciomercato della Juventus non è ancora concluso: c’è ancora qualche cessione da ultimare, l’addio è ormai deciso

Si è concluso il primo mini ciclo stagionale, con le prime tre giornate di campionato in archivio. Per la Juventus, un bottino di sette punti, in vetta alla classifica con Inter e Torino. Un buon risultato, senza dubbio, per i bianconeri, che arrivavano ai primi impegni ufficiali con ancora il cartello dei lavori in corso bene in vista.

Thiago Motta ha dovuto schierare formazioni che saranno verosimilmente lontane da quelle che vedremo da ora in avanti. Da settembre, vedremo la ‘vera’ Juventus, quella totalmente rinnovata sul mercato. Il lavoro per completare l’amalgama dovrà naturalmente proseguire, ma le prospettive per i bianconeri sembrano piuttosto interessanti, da capire quali saranno i risultati in campo tra il campionato e l’Europa.

Iniziato l’inserimento graduale dei nuovi acquisti, al termine di una sessione di mercato molto impegnativa. Che non è ancora finita, in realtà. Se si è conclusa la possibilità di inserire nuovi innesti, ci sono ancora delle cose da fare quanto al mercato in uscita. La Juventus ha ancora degli esuberi da piazzare, quelli che non è stato possibile cedere entro il mese di agosto. E gli addii si avvicinano comunque sempre di più.

Juventus, Kostic e Arthur al passo d’addio: arrivano solo conferme

Della lunga lista di esuberi, sono al momento rimasti a Torino Kostic, Arthur e Djalo. Ma ci resteranno ancora per poco, tutti gli indizi portano in quella direzione.

Le dichiarazioni della vigilia di Thiago Motta e di Giuntoli in occasione di Juve-Roma hanno chiarito una volta per tutte che non ci sono possibilità di reintegro per i calciatori in questione. La cessione per tutti loro sarà inevitabile.

I primi ad uscire dovrebbero essere Kostic e Arthur. Si guarda con interesse ai mercati ancora aperti, da dove le possibilità di ricevere offerte interessanti non mancano. Turchia e Arabia Saudita innanzitutto, quindi, rispettivamente, la possibilità di tornare ‘a casa’, in Serbia o in Brasile. Mosse che possono apparire di secondo piano, ma che avrebbero in realtà una importanza capitale per la Juventus, che tramite questi addii potrebbe ricavare un ulteriore tesoretto derivato dal risparmio sugli ingaggi e dagli incassi legati ai cartellini.