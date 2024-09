Apoteosi Juve, c’è l’annuncio ufficiale: Thiago Motta quasi non ci crede

Thiago Motta stenta a crederci ma c’è l’annuncio ufficiale: adesso diventa davvero difficile potersi nascondere dal ruolo di favoriti

La Juventus ha messo a punto tutto quello che voleva in questa campagna acquisti, ad eccezione di Jadon Sancho, talento inglese seguito fino all’ultimo ma poi finito al Chelsea.

Un pareggio alla terza giornata contro la Roma ha permesso comunque alla Juventus di rimanere in testa alla classifica. Al di là di Udinese e Torino, che lasciano il tempo che trovano, il fatto di essere appaiati all’Inter ha un duplice valore. Il primo è la velocità con cui Thiago Motta è riuscito ad imporre i suoi principi di gioco ad un gruppo sostanzialmente nuovo, rispetto al consolidato zoccolo duro di Inzaghi. Il secondo è la prospettiva di alzare ulteriormente l’asticella nei prossimi mesi, visto che i nuovi arrivati ancora devono mettere piede stabilmente nell’11 titolare.

Motta sa benissimo di potersela giocare fino in fondo quest’anno per lo Scudetto, con quella che potrebbe essere una sfida a 3, se il Napoli di Conte dovesse riuscire a trovare la quadratura del cerchio. Lo sforzo fatto dalla dirigenza bianconera sul mercato è stato non indifferente, con circa 200 milioni di euro messi a disposizione di Giuntoli per creare ex novo un gruppo che ormai sembrava essere logoro. Koopmeiners, Douglas Luiz, Khephren Thuram, Nico Gonzalez, Francisco Conceiçao, Michele Di Gregorio, Juan Cabal e Pierre Kalulu sono una base solidissima su cui costruire i successi del domani.

Juventus favorita per lo Scudetto: l’idea di Tancredi Palmeri

La speranza a Torino è quella di essere subito protagonisti per i massimi livelli, pur sapendo che c’è bisogno di tempo per amalgamare il tutto. Che la Juve sia la regina del mercato ci sono davvero pochi dubbi. A confermarlo, nel suo editoriale sui canali di tuttomercatoweb, è stato anche il noto giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri. Nel suo pagellone sul calciomercato ha scritto: “La mia favorita per lo scudetto è la Juventus. Ha eguagliato la varietà di opzioni dell’Inter”.

Poi aggiunge: “La Juve non ha i picchi dell’Inter, ma ha la fame e quell’ordine implacabile di Thiago Motta. Il livello è molto simile, c’è grande possibilità di lotta fino all’ultimo”. Poi sul Napoli Palmeri ha affermato che pur essendo molto vicino alle altre due ha un livello qualitativo leggermente inferiore che alla fine potrebbe pesare nel rush finale.