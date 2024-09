Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno: si chiude ora

Calciomercato Juventus, dopo il pari con la Roma alla Continassa ci si concentra su un’ultima uscita: è tutto fatto.

Dopo due vittorie consecutive la Juventus ieri ha tirato il freno a mano, non andando al di là di un dimenticabile 0-0 contro la Roma di Daniele De Rossi. Un pareggio che ha rappresentato probabilmente un piccolo passo indietro per i bianconeri, non solo sul piano del gioco.

I capitolini sono riusciti ad imbrigliare la squadra di Thiago Motta, meno lucida rispetto alle partite con Como e Verona, entrambe stravinte con il risultato di 3-0. Niente panico, però. Sì, perché il campionato è appena iniziato e soprattutto bisogna dare il tempo ai nuovi arrivati – ieri hanno debuttato Gonzalez, Koopmeiners e Conceiçao – di ambientarsi e di assimilare le idee del tecnico italobrasiliano. Sarebbe ingiusto, dunque, parlare di ridimensionamento dopo il pari con la Roma ma è probabile che chi che aveva già sognato in grande dopo i 6 gol rifilati agli scaligeri sia tornato un po’ con i piedi per terra. Il percorso intrapreso dalla Signora con l’obiettivo di diventare la squadra più forte d’Italia è lungo e pure tortuoso.

Calciomercato Juventus, Djalò finisce al Porto: tutto fatto

Nel frattempo alla Continassa si continua a parlare di mercato, a soli 3 giorni dalla chiusura della sessione estiva. In altri paesi, infatti, la finestra dei trasferimenti è ancora aperta.

Ed è per questo che Cristiano Giuntoli, dopo un’estate parecchio impegnativa, sta provando a piazzare qualche esubero in giro per l’Europa e per il mondo. Uno di questi è il difensore centrale portoghese Tiago Djalò: giovedì scorso era tutto fatto con la Roma, ma poi le strade del club capitolino e quelle del calciatore lusitano si sono immediatamente separate, proprio al termine delle visite mediche. Su Djalò nelle ultime ore è piombato il Porto: i Dragoes, approfittando che il mercato in entrata in Portogallo non ha chiuso i battenti, si sono fatti avanti per l’ex Lille, che a sua volta ha dato l’ok per il trasferimento in patria. I due club, secondo Fabrizio Romano, stanno limando gli ultimi dettagli.