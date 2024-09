Fumata bianca vicina, arriva Rabiot: colpaccio a zero

Sembra ormai definito il futuro di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese attualmente svincolato potrebbe aver deciso dove giocare.

La Juventus durante la sessione estiva di calciomercato ha letteralmente rivoluzionato il proprio centrocampo. La squadra guidata da Thiago Motta ha voluto cambiare drasticamente rispetto alla scorsa stagione, dando segnali di discontinuità rispetto all’era Massimiliano Allegri.

Basti pensare agli arrivi di calciatori di primo livello come Douglas Luiz, Kephren Thuram e Teun Koopmeiners, mentre è tornato a scalare le gerarchie della formazione titolare pure Nicolò Fagioli, dopo la lunga squalifica per doping dello scorso anno. Tanti invece coloro che sono in uscita o che hanno perso il posto da titolare.

Uno su tutti è Adrien Rabiot, centrocampista tuttofare della Juve a cui però è scaduto il contratto a giugno scorso. Nessuna possibilità di rinnovo per il francese, che ha voluto in qualche modo porre fine alla sua esperienza juventina, che gli ha comunque portato in dote uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa.

Oggi Rabiot, a 29 anni compiuti, è dunque svincolato. Incredibile come un calciatore del suo spessore, ancora titolare della Nazionale francese, non abbia trovato un club adatto alle sue esigenze.

Rabiot ad un passo dal suo nuovo club europeo

Su Rabiot negli ultimi giorni di agosto si era fiondato anche il Milan, alla ricerca di un nuovo centrocampista di corsa e qualità. Ma per due ragioni l’affare non è andato in porto: prima la mancata cessione di Bennacer in Arabia Saudita, poi le esose richieste dell’entourage del calciatore ex Juventus.

Ora però, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Turchia, Rabiot sarebbe molto vicino ad accasarsi ad un club europeo che sta costruendo una rosa niente male. Parliamo del Galatasaray, squadra turca che parteciperà alla prossima Europa League.

L’accordo tra il club di Istanbul e la famiglia di Rabiot (in particolare mamma Veronique) sembra ormai imminente. Il classe ’95 aveva dato in realtà priorità assoluta alla Premier League, sperando in una chiamata dal campionato più prestigioso al mondo. Invece, senza segnali last-minute, dovrebbe dire sì al Galatasaray e iniziare un’esperienza molto diversa da quella italiana.

Rabiot raggiungerà così, nella rosa della più titolata squadra della Turchia, altri calciatori di livello internazionale come l’ex interista Icardi, la bandiera del Napoli Mertens ed altri talenti esteri come Ziyech, Gabriel Sara e Sanchez. Il tutto sotto la guida dell’esperto Okan Buruk, anche lui con un passato all’Inter da calciatore.