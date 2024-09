Juventus sovrastata: Del Piero non ci sta e risponde a tono. Ecco cos’è successo nel post partita a Sky

Alessandro Del Piero ieri pomeriggio a Monza è stato colui che ha sventolato la bandiera a scacchi che ha chiuso il Gran Premio con la vittoria di Leclerc. Un momento magico per Alex, esultante anche lui sopra il podio e urlante di festa così come i tifosi che hanno vissuto un sogno.

E poi in serata come al solito si è ritrovato su Sky Sport, durante il programma solito che chiude la domenica del pallone, dove ha parlato della Juventus. E l’ha difesa, la sua Juve, da alcune criticità che sono state messe in evidenza da Paolo Di Canio. Un Del Piero che ha detto la sua, giustamente, è messo lì per quello, sulla formazione di Thiago Motta che è andata alla sosta con sette punti in classifica, prima in campionato, e soprattutto senza subire nemmeno un gol in queste prime tre uscite. Ad accendere Alex ci ha pensato come detto Paolo Di Canio, che ha commentato in questo modo la prestazione di Verona: “La Juve a Verona non ha superato la metà campo per 25 minuti, sovrastata dal Verona. Poi ha vinto. Oggi uguale, ma la Roma è più esperta.” E qui è intervenuto Alex, che ha risposto così: “Ma cosa volete? La Juve ha fatto cose buone, non ha preso gol, ha fatto 7 punti. Per ora va benissimo“. Insomma, un Del Piero che ha guardato la realtà dei fatti e lo ha detto a chiare lettere. Per tutto il resto c’è davvero tempo.