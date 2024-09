 La Juventus completa l'opera: tripletta dopo il gong

La Juventus completa il mercato in uscita: tre esuberi verso la collocazione definitiva, ecco di chi si tratta

Anche dopo la chiusura del calciomercato estivo, i trasferimenti non sono del tutto conclusi. Diversi giocatori sono ancora senza squadra e dovranno trovare una sistemazione.

Uno degli ultimi, ad esempio è stato Mario Hermoso, svincolato dopo non aver rinnovato con l’Atletico Madrid e prossimo a vestire la maglia della Roma. Anche in casa Juventus ci sono ancora diversi calciatore in cerca di sistemazione, uno di questi è Tiago Djalò. Sarebbe dovuto essere lui il rinforzo per la Roma in difesa, come sostituto di Danso che invece poche ore prima non aveva superato le visite mediche. Il club giallorosso, però, dopo ore di attesa ha deciso di rispedire il portoghese indietro, virando su Hermoso.

Juventus, tre esuberi in cerca di squadra: il punto su Djalò, Kostic e Arthur

Adesso si tratta di una sorta di mercato dopo il mercato che coinvolge anche la Juventus, alle prese con alcuni esuberi ancora da piazzare: Tiago Djalò, Arthur e Filip Kostic.

Sul primo la situazione è quella precedentemente descritta. Il giocatore è tornato a Torino e aspetta di capire quale sarà il suo futuro per questa stagione già cominciata. Arthur, invece, sembrava destinato ad approdare al Napoli negli ultimi giorni di mercato ma alla fine la squadra di Antonio Conte ha preferito Billy Gilmour, nuovo vice-Lobotka. In dubbio anche il futuro di Filip Kostic che è stato accostato a diverse squadre di Serie A ma senza che si concretizzasse nulla. Inizialmente era stato accostato alla Fiorentina, che poi ha virato su Robin Gosens. Poi il serbo è diventato protagonista di alcuni rumors legati al Southampton, senza che però arrivasse un’offerta concreta sul tavolo della Vecchia Signora.

Il mercato in uscita della Juventus può ancora regalare novità. Lo ha confermato lo stesso Thiago Motta, che a margine della conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Roma ha ammesso: “Fanno parte della Juventus, ma il mercato in uscita è ancora aperto“. Parole che tengono la porta aperta all’addio dei tre giocatori, che ad oggi non hanno un posto definito nel progetto Juventus e difficilmente troverebbero spazio con l’ex allenatore del Bologna. Chiuso il mercato nei 5 principali campionati europei, non resta che guardare altrove. L’opzione più allettante rimane quella dell’Arabia Saudita, dove il mercato rimarrà aperto fino al 2 settembre. Stessa data anche per il mercato olandese, e anche in Portogallo e Brasile. Occhio anche al Belgio, che chiuderà la finestra per i trasferimenti il 6 settembre, mentre per il passaggio in Qatar si potrà trattare fino al 9 settembre.