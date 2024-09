L’idillio Juve è già un ricordo, ha fatto tutto Vlahovic: “Limite della rosa”

Juventus, l’idillio dopo le prime due giornate dove tutto sembrava perfetto è già finito. Spuntano i limiti della rosa bianconera

Una Juve spuntata, quella di ieri sera. Che ha calciato solamente una volta nello specchio della porta con Vlahovic, in maniera sporca. Poi nessun grattacapo per Mile Svilar, portiere della Roma. L’altra faccia della medaglia, ovviamente, è il fatto di non avere preso nessun gol e nemmeno una conclusione dentro i pali: Di Gregorio al momento è stato quasi sempre inoperoso.

Bicchiere mezzo pieno? Qualcuno la legge così, mentre altri, come il giornalista Giovanni Capuano, vede la cosa in maniera diversa. E ci può stare ovviamente. Il tema principale è quello della punta. Uscito Vlahovic la Juve si è ritrovata con Nico Gonzalez vertice avanzato e l’ex Fiorentina sotto l’aspetto fisico non è uno che permette di andare lunghi sul corpo e magari andare a prendere la seconda palla. Ma andiamo a leggere insieme il pensiero di Capuano.

Juventus senza punte

“Vlahovic sostituito nel finale ha messo a nudo un limite della rosa della Juventus: senza Milik non c’è un’altra punta. Per questo si può riflettere se fosse opportuna. Nelle prime due era rimasto in campo per tutti i 90 minuti. Se non ha avuto problemi fisici, forse Thiago Motta poteva andare avanti così nell’assalto conclusivo”.

Un pensiero condivisibile, soprattutto nel momento della sostituzione di Vlahovic siamo sicuri che sono stati diversi i tifosi della Juventus che l’hanno pensata allo stesso modo. Un pallone sporco, un pallone alto buttato lì in mezzo all’area nell’assalto finale (il calcio è anche questo) forse Dusan lo avrebbe potuto lavorare in maniera oggettivamente diversa di quanto avrebbe potuto fare Nico. Insomma, si deve ragionare su questo e soprattutto sulle soluzioni che si devono per forza trovare in partite del genere. E crediamo che saranno molte nel corso della stagione.