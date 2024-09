Niente Benfica, Allegri ha già deciso: sì al ritorno

Massimiliano Allegri non sarà l’allenatore del Benfica: il tecnico ha già deciso di ritornare in Serie A ed aspetta solo che il club si faccia avanti

Stare fermo un anno guardando gli altri allenare e giocare non è proprio nello stile di Massimiliano Allegri che è alla ricerca di una nuova e stimolante avventura. Esonerato in maggio dalla Juventus, il tecnico livornese vuole mettersi in gioco con un altro progetto ed attende la chiamata giusta per tornare subito in pista.

Una chiamata che, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe arrivata da parte del Benfica dove milita Angel Di Maria, allenato durante il suo secondo anno a Torino. Lo scorso sabato, il club portoghese ha deciso di esonerare Roger Schmidt dopo le prime quattro giornate dove sono arrivati solo 7 punti, frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Al tecnico tedesco è stato fatale il pari contro il tutt’altro che irresistibile Moreirense per 1-1.

L’inizio di campionato del Benfica non è stato soddisfacente, così come non lo era stato il precampionato e la società ha deciso di agire. Per sostituire Schmidt, i lusitani hanno pensato ad Allegri ma, stando a quanto riportato in esclusiva da BianconeraNews.it, fonti vicinissime al tecnico livornese hanno fatto sapere che ci sono zero possibilità di vedere l’allenatore in Portogallo.

Dietro tale rifiuto ci sarebbe la voglia di Allegri di rimettersi in gioco in Serie A ed l’allenatore livornese starebbe aspettando la chiamata del Milan che potrebbe presto esonerare Fonseca.

Allegri dice no al Benfica: vuole solo il Milan

Il Benfica dovrà puntare su un altro allenatore per sostituire Roger Schmidt. Il club lusitano avrebbe incassato il no di Massimiliano Allegri che, secondo quanto riferito in esclusiva da BianconeraNews.it, non ha alcuna intenzione di andare in Portogallo. Il tecnico livornese vuole continuare ad allenare in Serie A e sta aspettando di capire come si evolve la situazione in casa Milan dove Paulo Fonseca è già in bilico.

L’allenatore portoghese è reduce da un avvio horror sulla panchina dei rossoneri dove ha conquistato solo 2 punti nelle prime tre giornate, non riuscendo a conquistare un successo e subendo ben sei reti. Una situazione che non rende affatto felice il Milan che vuol tornare ad essere protagonista e le prossime tre partite dopo la sosta saranno fondamentali per capire quale sarà il futuro di Fonseca.

Qualora dovesse esserci un nuovo flop, allora la dirigenza non ci penserà due volte nell’esonerare Fonseca, il cui destino è appeso ad un filo. A quel punto, Allegri potrebbe sperare eccome nella chiamata del Milan che lo ha già inserito nella lista dei possibili sostituti, dove sarebbe il favorito. Dopo il bis sulla panchina della Juventus, il tecnico toscano sogna una seconda esperienza alla guida del Milan, augurandosi possa finire diversamente rispetto a quanto accaduto a Torino.