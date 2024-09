Nuova squadra per Djaló, via in prestito oneroso: giocherà la Champions!

Uno degli esuberi della rosa bianconera potrebbe trasferirsi in prestito nel club straniero: il portoghese si affaccia in Champions

Con gli ultimi prestigiosi colpi di nome Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners, la Juve ha concluso una sessione di calciomercato che l’ha vista grande protagonista soprattutto – ma non solo – nelle battute finali.

Negli ultimi giorni di contrattazioni il club bianconero ha anche definito la cessione al Liverpool di Federico Chiesa, ormai ai ferri corti con la società, mentre per curiose questioni legate alle visite mediche di rito è clamorosamente saltato il passaggio di Tiago Djalò alla Roma.

Già corteggiato in passato dal Milan ma in particolar modo dall’Inter – i nerazzurri avevano pensato al lusitano a gennaio 2023, quando sembrava che Milan Skriniar potesse anticipare di 6 mesi il suo approdo al PSG – il difensore centrale è stato uno degli acquisti della Juve nella sessione invernale di scambi del gennaio 2024.

Arrivato ancora in fase di riabilitazione per via della rottura del legamento crociato subita nel marzo dell’anno precedente, l’ex Lille ci ha messo più del previsto per rendersi effettivamente disponibile per le convocazioni con la Juve.

E anche quando lo ha fatto, è stato praticamente ignorato dal tecnico Allegri, che lo ha relegato in panchina fino all’ultima giornata, quella della gara casalinga col Monza, quando il portoghese ha finalmente esordito in Serie A disputando però la miseria di 16 minuti.

Già palesemente fuori dal progetto tecnico con Allegri, il difensore ha capito dal primo giorni di ritiro con Thiago Motta che per lui non ci sarebbe stato spazio nemmeno quest’anno. Ecco allora la caccia alla nuova squadra, che pareva esser stata trovata salvo poi dover annullare tutto a causa del mancato superamento dei test fisici d’idoneità.

Tiago Djalò, la Champions lo aspetta: via in prestito oneroso

Considerando che in alcuni paesi europei, come il Belgio, il mercato in entrata chiude il 6 settembre, sia il club bianconero che il giocatore sono a caccia di una soluzione che possa accontentare entrambi. Nelle ultime ore si sarebbe fatta calda una pista che consentirebbe al classe 2000 perfino di disputare la Champions League.

I campioni in carica del Club Brugge starebbero provando a prendere Djaló in prestito oneroso (fissato 2 milioni) con un riscatto obbligatorio che dovrebbe aggirarsi sui 7 milioni.

Per il calciatore, sostanzialmente fermo da oltre un anno e mezzo, potrebbe essere una grande occasione per rilanciarsi. Per Giuntoli l’operazione andrebbe a sfoltire ulteriormente la rosa, con un risparmio sull’ingaggio annuo che il club avrebbe dovuto garantire al difensore fino al giugno del 2026. Nelle ultime ore, però, dalla Turchia è rimbalzata anche l’ipotesi Galatasaray: scenario da monitorare con estrema attenzione, vedremo cosa succederà.