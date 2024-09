Affare fatto, un Top bianconero si trasferisce in Turchia: i dettagli

Novità riguardo il futuro del calciatore bianconero, che è pronto a salutare tutti per andare in Turchia. Affare in dirittura con la società di Istanbul.

Il mercato non finisce mai. In altre nazioni, infatti, è ancora aperta la sessione estiva 2024. In particolar modo in Turchia, c’è ancora tempo per acquistare giocatori con la scadenza che è fissata per il prossimo 13 settembre. Ed ecco che alcuni esuberi delle big sono pronti a lasciare le rispettive squadre per approdare nella massima serie del campionato turco, che è pronta a pescare i migliori talenti che sono in uscita dai rispettivi club europei. Anche il bianconero è ai saluti ed è pronto all’addio: ecco tutti i dettagli riguardo questo affare di mercato in uscita.

Mercato in fermento per i giocatori in esubero, che sono a lavoro per trovare un’altra squadra in questi ultimi giorni di mercato che è ancora aperto in Turchia. Importanti novità sul futuro del calciatore, che sta per lasciare i bianconeri e andare in una squadra turca.

Calciomercato: sta andano in Turchia, ecco tutti i dettagli

Accostato in passato anche alla Juventus, alla fine le strade del giocatore non si sono mai unite con quelle della Vecchia Signora. Infatti, la scelta di andare al Newcastle nel gennaio 2022, chiuse definitivamente le porte all’arrivo in bianconero di Trippier che dopo 2 anni è mezzo è pronto a lasciare la Premier League per andare in Turchia.

E’ tutto pronto per l’addio del terzino del Newcastle Kieran Trippier, che ha deciso di accettare l’offerta del club turco. Secondo le ultime notizie di mercato, riportate dal portale specializzato Sportsdigitale, l’esterno della Nazionale inglese ha raggiunto l’accordo con l’Eyupspor, club di Istanbul che milita nella massima divisione turca.

Nei giorni scorsi il terzino classe 1990 aveva annunciato l’addio alla Nazionale inglese. In un messaggio pubblicato sui propri canali ufficiali, ha ringraziato il ct Gareth Southgate e tutto lo staff per l’esperienza di questi anni ed ha rivelato la decisione di lasciare la Nazionale dell’Inghilterra, che già per questa pausa non ha convocato il terzino che in questi giorni è in trattativa per lasciare il Newcastle e andare in Turchia, per vivere una nuova esperienza in una società in crescita che è stata appena promossa nella massima serie del campionato turco.