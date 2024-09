Calciomercato Juventus, subito il nuovo colpo: sfida al Milan

Calciomercato Juventus, subito il nuovo colpo con una possibile sfida al Milan a gennaio. Ecco la situazione

Juventus e Fiorentina, nonostante quelli che sono i rapporti non certo idilliaci tra i tifosi, nel corso di questi anni hanno chiuso diverse operazioni di mercato. Nell’ultima estate Nico Gonzalez è arrivato a Torino mentre Kean ha fatto il percorso inverso.

Senza dimenticare tutto quello che è successo negli anni scorsi: da Chiesa a Vlahovic, passando per Arthur e via dicendo. Un asse caldo, insomma, che potrebbe anche rimanere ad alte temperature nel corso dei prossimi mesi, almeno stando alle indiscrezioni di calciomercato.it. Entriamo in casa viola, in questo caso, e parliamo della situazione che si è creata attorno a Gosens: l’esterno, subito decisivo con il gol che ha permesso alla formazione di Palladino di pareggiare contro il Monza, sembra aver subito scalato posizioni nelle gerarchie. E dopo due partite in campo ha fatto accomodare Parisi.

Calciomercato Juventus, occhi su Parisi

L’ex Empoli negli anni scorsi è stato accostato anche con una certa insistenza alla Juventus prima di passare alla Fiorentina. E, in queste ore, si legge sul sito citato prima, “si sta ipotizzando un suo addio già durante il mercato di gennaio. Il classe 2000 di Solofra potrebbe così cambiare aria dopo un anno e mezzo non proprio fortunato. E dire che il nome di Parisi, prima dell’approdo a Firenze, era davvero sul taccuino di tutti i top team”.

Non è del tutto da escludere quindi un ritorno di fiamma della Juventus, che deve comunque fare attenzione anche alle altre piste che si potrebbero aprire nel corso di questi mesi. Una porta in Serie A, al Milan, che è alla ricerca ormai da tanto tempo di un vice Theo Hernandez che ancora non è arrivato.