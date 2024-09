Comunicato ufficiale, addio alla Juve: va in Arabia per 45 milioni

Ultimi botti di mercato, ora è ufficiale. Doccia fredda per il club bianconero, Cristiano Giuntoli ci puntava molto.

Il calciomercato è ufficialmente terminato e tutti i club hanno lavorato duramente (e investito molto) per rinforzare la rosa e regalare ai tecnici la miglior rosa a disposizione. Il mercato è finito in Italia e nei principali campionati europei ma ci sono mercati dove è ancora possibile acquistare.

Ne sanno qualcosa anche le big italiane, basti pensare alla cessione di Osimhen al Galatasaray ed a tanti altri trasferimenti. Uno nello specifico non fa piacere alla Juve, il giocatore è stato più volte inseguito dal club bianconero e ora invece andrà in Arabia Saudita.

Stiamo parlando del forte difensore del Lipsia Mohamed Simakan, obiettivo di mercato della Juve e di altre big europee in questa sessione e ora invece andato in Arabia Saudita. Anche il mercato arabo è concluso ufficialmente ed è terminato con diversi botti, tra questi l’approdo di Simakan all’Al Nassr, formazione ricca di stelle in Arabia che vede tra i propri calciatori anche Marcelo Brozovic, Talisca e soprattutto Cristiano Ronaldo.

Il talento portoghese vuole vincere il titolo anche in Arabia Saudita, ha sempre chiesto una squadra molto competitiva e servivano rinforzi anche nel pacchetto difensivo, da qui la scelta di acquistare Simakan nell’ultimo giorno disponibile di calciomercato.

Mercato Juve, l’obiettivo è sfumato definitivamente

Anche la Juve cercava un rinforzo importante per il pacchetto difensivo, ha seguito Calafiori e Todibo ed anche Simakan ma tutti i club volevano una cessione a titolo definitivo e la Juve non poteva realizzare un investimento cosi importante in difesa.

Simakan è cosi sfumato, nessun club europeo è riuscito ad assecondare le richieste del suo club e alla fine andrà all’Al Nassr, squadra che ha investito 45 milioni di euro per il suo cartellino. Non poco e ciò testimonia come in Arabia non ci sia intenzione di fermarsi con gli investimenti e gli ultimi giorni lo hanno testimoniato, in tutti i sensi.

In Arabia sono arrivati diversi colpi negli ultimi giorni di mercato e tra i vari nomi – oltre a Simakan – si sono trasferiti diversi nomi di spicco. E’ saltato invece in extremis Galeno, giocatore che stava andando all’Al Ittihad e che era stato inseguito anche dalla Juventus, ma è sfumato sul gong con il club arabo pronto a pagare 50 milioni ma che vi ha rinunciato in extremis, provocando la rabbia del club portoghese.