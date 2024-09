Doccia gelata per la Juve, niente da fare per Thiago Motta: è ufficiale

Arriva una doccia gelata per la Juve e per Thiago Motta: niente da fare per il club bianconero, arriva l’annuncio ufficiale. Ecco i dettagli

La Juventus ha iniziato la stagione con 7 punti raccolti in tre partite e ancora 0 gol incassati. Se il buongiorno si vede dal mattino per la squadra di Thiago Motta, quest’annata potrà essere ricca di soddisfazioni. Anche perché i risultati sono arrivati con una squadra ancora in fase sperimentale, e senza l’inserimento dei big presi negli ultimi giorni di mercato come Koopmeiners e Nico Gonzalez.

Il bicchiere è sicuramente mezzo pieno, soprattutto guardando altre big come Milan e Roma. Proprio contro i giallorossi, però, ci sono stati i primi segnali di qualcosa che non va. Se non altro dal punto di vista offensivo, in quanto la Juve è stata troppo “morbida” e non ha giocato di certo una gara di grande livello, anzi è apparsa sottotono.

Juve, Thiago Motta dovrà farsene una ragione: arriva l’annuncio!

Il sogno di una lotta tricolore con l’Inter è al momento intatto e secondo gli esperti il duello si preannuncia essere proprio quello tra bianconeri e nerazzurri, un po’ come è stato l’anno scorso almeno per il girone d’andata prima del crollo invernale. C’è però anche chi la vede diversamente.

Per alcuni, infatti, parlare di lotta scudetto è una forzatura, in quanto la differenza tra gli uomini di Inzaghi e il resto delle contendenti sembra essere ancora troppo ampia. Il rischio di assistere ad un nuovo campionato dominato è molto forte. Questa è in sintesi l’analisi che gela la Juve e i suoi tifosi, sposata tra gli altri anche dal giornalista Sandro Sabatini. Il noto collega, infatti, si è espresso sulla possibile lotta tricolore a “Pressing” la scorsa domenica.

“A vedere la partita tra Inter e Atalanta e quella tra Juve e Roma vedo troppo squilibrio. Non possiamo raccontare di una lotta accesa perché i punti sono gli stessi dopo tre giornate. Diciamolo chiaramente, l’impressione che hanno dato i nerazzurri venerdì sera contro la Dea è nettamente superiore rispetto a quella dei bianconeri“, arringa Sabatini. Per lui, insomma, non ci sarà una vera e propria lotta scudetto: l’Inter è destinata a dominare il campionato come già fatto l’anno scorso.

A Thiago Motta e i suoi ragazzi il compito di smentirlo. L’auspicio dell’ambiente bianconero, nonché dei tifosi, è di avere una squadra sempre più solida e che giochi un discreto calcio, quando i nuovi si saranno finalmente inseriti negli schemi dell’ex Bologna.