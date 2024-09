Il mercato non è finito: botto Juve, accordo UFFICIALE

Protagonista assoluta del mercato estivo con diversi acquisti ed un centrocampo rivoluzionato, la Juve è pronta a salutare tre calciatori.

Il mercato della Juventus è concluso in entrata ma non in uscita con tre calciatori che sembrano destinati a salutare la squadra durante il mese di settembre.

Gli acquisti di Douglas Luiz, Teun Koopmeiners e Kephren Thuram hanno rivoluzionato in maniera netta il centrocampo della Juventus. A loro si sono aggiunti i colpi Kalulu, Conceicao e Nico Gonzalez che hanno messo a disposizione di Thiago Motta una rosa completamente rivoluzionata ma completa in tutti i reparti. Un organico pronto a lottare per tornare ai vertici sia per quello che riguarda il campionato italiano che la Champions League.

Calciomercato Juventus, in tre destinati all’addio: ufficiale Porto-Djalo

Durante gli ultimi giorni di agosto la Juventus non è riuscita a piazzare tre esuberi: Arthur, Tiago Djalò e Kostic, salvo poi riuscire a trovare l’accordo con il Porto per la cessione in prestito del difensore portoghese.

Non ci sarà quindi un reintegro in rosa anche per Arthur che attende di cambiare aria. Al momento i mercati ancora aperti sono quelli della Turchia e dell’Arabia Saudita con diversi club che hanno già fatto dei sondaggi con il club bianconero per portarli via da Torino. Nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità rilevanti in tal senso con Arthur in particolare che potrebbe finire al Fenerbahce di Mourinho, interessato anche a Kostic.