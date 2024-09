Juve-Inter, cambia la corsa scudetto: incredibile rivelazione

Prime tre giornate di campionato e arrivano le prime impressioni riguardo la lotta al vertice per lo scudetto.

Dopo tre giornate di campionato e la fine del calciomercato possiamo già avere le prime impressioni su questa stagione. Inter e Juventus sono prime a pari merito, insieme a due squadre rivelazioni come Torino e Udinese.

Dopo un ottimo inizio la formazione di Thiago Motta si è fermata al primo grande impegno, uno 0 a 0 con pochissime emozioni nel big match contro la Roma di De Rossi e la squadra non ha impressionato, evidenziando qualche problema che nessuno aveva notato nei primi due match contro Como ed Hellas Verona.

L’ex tecnico ed ora opinionista Fabio Capello è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport ed ha commentato l’inizio stagione delle squadre più in forma ed anche di quelle in difficoltà. Per tutti – Capello compreso – l’Inter campione d’Italia in carica è la grande favorita, ma occhio anche alle rivali per il titolo.

Capello ha parlato alla Rosea ed ha analizzato la sfida: “Mi sembra normale che i bianconeri siano ancora in rodaggio, la formazione scesa in campo nel primo tempo contro la Roma è sicuramente una formazione sperimentale”.

Juve, Capello netto riguardo la lotta scudetto

Per molti la Juventus è la principale contendente al titolo dei nerazzurri, considerati favoritissimi, ma Capello vola basso e ha rilasciato dichiarazioni molto chiare a riguardo: “Juve considerata anti-Inter? E’ presto per dire se ci sia o meno un’anti-Inter”. Allo stesso tempo Capello ha notato un dettaglio non da poco e che spesso può risultare decisivo in chiave scudetto:

“La Juve concede molto poco alle avversarie ed è l’unica in campionato a non aver subito gol, questo è un particolare molto importante in Italia”. E infine un elogio a Thiago Motta: “Anche a Bologna è stato un ottimo allenatore nella fase difensiva e quindi credo che questi risultati non sono un caso”.

Il club bianconero ha subito 0 gol in tre partite e spesso il portiere Di Gregorio non ha avuto particolari problemi a difendere i propri pali. Poche occasioni e pochi tiri in porta, la Roma ad esempio non ha mai impensierito la retroguardia bianconera domenica sera allo Stadium.

Insomma Juve come anti-Inter, il club bianconero ha buone chance e la solidità difensiva può aiutare la formazione di Thiago Motta. Piano però con la nomina di anti-Inter, il campionato è appena cominciato e oltre ai bianconeri ci sono altre importanti squadre in lotta per il vertice.