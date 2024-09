Juventus, ritorno UFFICIALE: non ci credeva più nessuno

Juventus, il ritorno è UFFICIALE e ormai non ci credeva più davvero nessuno. La scelta finale di Thiago Motta sulla questione

Non ci credeva più nessuno anche perché si è sempre parlato nella sessione di mercato che da poco si è conclusa di un suo addio. Da un momento all’altro sembrava ci potesse essere un’accelerazione in qualche trattativa e invece, alla fine, è rimasto alla corte di Thiago Motta.

Che ha preso una decisione ufficiale nel merito, così come comunicato dalla Juventus attraverso una nota sul proprio sito ufficiale: il club bianconero ha pubblicato questa mattina la Lista Uefa che il tecnico ha redatto per i prossimi appuntamenti in Champions League. E tra quelli inseriti non c’è Kostic – che potrebbe ancora partire – ma c’è il brasiliano Arthur. Sì, nessuno si aspettava che l’ex Fiorentina potesse essere reintegrato nel gruppo bianconero, e invece Motta ha deciso di portarlo con sé. Chissà, magari nel corso della stagione in alcune circostanze potrebbe tornare utile.

Juventus, ecco la lista ufficiale

Detto di Arthur, la vera e unica sorpresa, sotto potrete trovare la lista completa che la Juventus ha consegnato alla Uefa. Tutti i giocatori che leggerete sotto potranno partecipare alla prima fase della prossima Champions League.

LISTA A 1 PERIN

3 BREMER

4 GATTI

5 LOCATELLI

6 DANILO

7 CONCEICAO

8 KOOPMEINERS

9 VLAHOVIC

11 NICO GONZALEZ

14 MILIK

15 KALULU

16 MCKENNIE

17 ADZIC

18 ARTHUR

19 THURAM

21 FAGIOLI

22 WEAH

23 PINSOGLIO

26 DOUGLAS LUIZ

27 CAMBIASO

29 DI GREGORIO

32 CABAL