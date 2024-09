La Juve ha già il nuovo bomber: affare low cost

La Juventus pensa già al futuro dopo il super mercato di questa estate: ecco il nome del nuovo bomber low cost

Voti altissimi per il mercato della Juventus, in una sessione che ha visto i bianconeri protagonisti e mettere in atto una rivoluzione le cui proporzioni erano difficilmente immaginabili alla fine del campionato scorso. Che sarebbe cambiato molto a Torino sponda bianconera si sapeva, ma l’operato di Giuntoli è stato di portata mastodontica.

Il numero di acquisti e cessioni effettuati ha davvero pochi precedenti nel calcio di alto livello negli ultimi anni. Adesso, si vedrà quali saranno i frutti di tale rivoluzione. Consegnata a Thiago Motta una squadra dall’alto potenziale, che può dire la sua in campionato e in Europa, anche se servirà pazienza e un po’ di fisiologico assestamento.

L’avvio di campionato è stato positivo, con sette punti in tre gare. Si farà ancora più sul serio da metà settembre, con il calendario a farsi sempre più fitto. Gli uomini non mancano, per l’allenatore, per variazioni sul tema e alternative di vario genere. Anche se la rivoluzione non può ancora dirsi conclusa.

Sarebbe stato difficile, del resto, realizzare tutti gli obiettivi di mercato che il club aveva in mente. Si guarda già al futuro e in particolare al bomber di scorta alle spalle di Vlahovic. Milik è rimasto in rosa, non sarà ceduto nemmeno negli ultimi giorni di mercato estero aperto altrove, ma Thiago Motta non punta sul polacco e cerca altro.

Juventus, Giuntoli all’assalto per David nel 2025

Per il prossimo anno, c’è già un nome low cost nel mirino di Giuntoli e si tratta di Jonathan David. Il canadese, con la maglia del Lille, nelle ultime stagioni ha tenuto medie realizzative molto alte e non a caso ha attirato l’interesse di diverse squadre blasonate.

Sorprendentemente, è rimasto ancora in Francia, nonostante un contratto in scadenza tra un anno. Il Lille non ha accettato offerte inferiori a quanto chiedeva per il suo attaccante, intorno ai 40 milioni di euro. Pretese che a gennaio dovranno essere abbassate per forza di cose. Il club transalpino dovrà puntare a un incasso anche limitato, per non perdere il giocatore a zero a giugno. Ecco dunque che Giuntoli potrebbe ripetere una operazione simile a quella per Djalo.