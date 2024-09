La Juve prenota un top assoluto per il 2025, sul piatto appena 15 milioni!

La Juventus ha già cominciato a riflettere sulle operazioni da concretizzare nell’estate 2025. Sul piatto sono stati messi 15 milioni.

Primo posto (seppur condiviso con Inter, Udinese e Torino) e 3 clean sheet consecutivi. E’ positivo l’avvio di stagione della Juventus, reduce dal pareggio ottenuto in casa contro la Roma. Il tecnico Thiago Motta, ora, approfitterà della sosta dovuta agli impegni delle Nazionali per favorire l’ambientamento dei nuovi acquisti ed inserirli al meglio nei meccanismi bianconeri.

Del gruppo non farà parte Nico Gonzalez, convocato dal Ct dell’Argentina Lionel Scaloni. Douglas Luiz, Teun Koopmeiners e Francisco Conceicao, invece, sono stati esclusi dalle rispettive selezioni ed in questi giorni continueranno a lavorare a Torino insieme al resto del gruppo. Il debutto dell’olandese e del portoghese, avvenuto nell’ultimo turno di campionato, è stato giudicato in maniera positiva dal tecnico.

L’ex Atalanta, seppur molto lontano dalla forma fisica ideale, si è subito mosso molto sulla trequarti cercando in più di un’occasione Dusan Vlahovic. Il 21enne lusitano, invece, ha dato vivacità alla manovra della Vecchia Signora e puntato, a ripetizione, il diretto avversario riuscendolo spesso a saltarlo. Il gol del vantaggio tanto sperato, alla fine, non è arrivato ma le sensazioni, nell’ambiente, restano positive. Alla ripresa del torneo la Juve è attesa dalla trasferta ad Empoli, in programma sabato 14 settembre alle ore 18.

Juventus, il club pensa già al futuro: offerta pronta per il top

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, dal canto suo, ha già iniziato a muoversi pianificando le operazioni da concretizzare nella prossima estate. Il manager in primis, stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, punterà a confermare lo stesso Conceicao, prelevato ad agosto dal Porto tramite la formula del prestito oneroso da 7 milioni e 3 di bonus legati alla qualificazione alla Champions League. Il contratto del 21enne comprende una clausola rescissoria da 30 milioni. Giuntoli, in sede di trattativa con il Porto, cercherà però di acquistarlo a titolo definitivo a cifre inferiori.

Sul piatto, in particolare, sono stati messi 15 milioni. I lusitani, pur essendo disposti a concedere un piccolo sconto, contano comunque di incamerarne almeno 25. Le interlocuzioni, spiega la Rosea, entreranno nel vivo già a fine settembre con l’obiettivo comune di provare a trovare un’intesa soddisfacente per tutti gli attori coinvolti. In attesa di definire l’accordo, Giuntoli proverà a sfoltire ancora la rosa trovando una sistemazione agli elementi fuori dal progetto: salutato Tiago Djalò (passato proprio al Porto), ora sarà la volta di Filip Kostic ed Arthur. La loro esperienza alla Juve si sta per chiudere.