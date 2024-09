Thiago Motta all’angolo, messaggio choc: questa è dura da digerire

Messaggio preoccupante indirizzato a Thiago Motta, primi problemi per l’allenatore della Juventus dopo il pari con la Roma

Dopo le ultime stagioni piuttosto complicate, la Juventus ha deciso di dare un taglio netto col passato e avviare un nuovo ciclo, sostanziandolo con una rivoluzione quasi totale negli uomini, nei concetti gestionali e tecnici. Una rivoluzione senza dubbio interessante, dai tratti visibili dal tipo di mercato condotto. Ma come per ogni rivoluzione, servirà tempo per attuarla davvero.

Dal punto di vista della campagna acquisti, è stata una Juventus che sulla spinta di Giuntoli e Thiago Motta ha portato a casa tanti rinforzi intriganti. Giocatori che potrebbero effettivamente permettere ai bianconeri di puntare in alto, in Italia e in Europa, con un tipo di gioco più accattivante e ambizioso. Ma adesso servirà la prova del campo, per capire se la strada intrapresa è davvero quella giusta.

C’è ancora parecchio lavoro da fare per l’allenatore italobrasiliano, alla prova del nove su una grande panchina dopo le ottime credenziali sfoggiate al Bologna. Solo adesso di fatto Thiago Motta ha la rosa al completo o quasi, e gli ultimi acquisti hanno debuttato soltanto nella seconda parte della sfida contro la Roma. Ci vorrà tempo dunque per chiarire il loro effettivo impatto.

La partita con i giallorossi ha però segnato il primo parziale inciampo dei torinesi. Dopo le due vittorie con Como e Verona è arrivato uno 0-0 non particolarmente convincente. Juve che continua a non subire gol e a concedere quasi nulla agli avversari in fase passiva, ma contro i capitolini anche la produzione offensiva è stata carente. E arrivano le prime critiche a Thiago Motta.

“Thiago Motta è stato presuntuoso”, che bordata al tecnico della Juventus

Particolarmente caustico, tra gli altri, il parere del giornalista Tony Damascelli, dopo la sfida dello Stadium di domenica sera. Per la storica firma de ‘Il Giornale’, Thiago Motta ha peccato di presunzione.

“E’ un pareggio che spegne la propaganda sulla nuova Juventus – ha scritto il giornalista nel suo editoriale – Il gioco è stato mediocre e caotico. Thiago Motta ha fatto il fenomeno, forse voleva dimostrare di fare meglio di Allegri con i giovani. Ma la vecchia Juventus è rimasta noiosa e lenta. Se i bianconeri vogliono lottare per lo scudetto con l’Inter, servono scelte più sensate“.