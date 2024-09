Ufficiale Douglas Luiz, terremoto improvviso in casa Juve

Douglas Luiz e la sua posizione all’interno della Juventus stanno facendo molto discutere: è scoppiato un terremoto improvviso

Il brasiliano è stato uno dei tanti colpi dell’estate bianconera ma sembra proprio che manchi ancora qualcosa per permettergli di inserirsi nel migliore dei modi nell’universo juventino.

Prima sosta per le nazionali ed è subito tempo di giudizi. Un primo consuntivo di quanto visto in queste tre giornate di Serie A è alla base di tutte le discussioni degli addetti ai lavori. Il mercato è ormai chiuso e le squadre hanno definito le proprie rose, con cui affrontare la prossima stagione. In tutto questo, la regina del mercato è stata la Juventus, con quasi 200 milioni di euro spesi e una squadra del tutto rivoluzionata. Giuntoli e Thiago Motta stanno cercando di aprire un nuovo corso e con Koopmeiners, Conceiçao, Nico Gonzalez, Thuram e Douglas Luiz, di certo sarà più semplice.

Se la società non ha badato a spese, l’allenatore ha dimostrato di non guardare in faccia a nessuno. Il posto assicurato non ce l’hanno né i nuovi big né i senatori (vedi Danilo) e tutti devono dimostrare in campo. I ragazzi della Next Gen hanno dato una bella mano in questo avvio, fatto di due successi con Como e Verona e un pareggio a reti bianche con la Roma.

Douglas Luiz ancora in panchina: sorgono dei dubbi sul suo acquisto

Tra i nuovi arrivati, il primo è stato Douglas Luiz, assieme a Khephren Thuram. I due hanno potuto svolgere praticamente tutta la preparazione con Thiago Motta e per questo dovrebbero essere più avanti rispetto agli altri. A fermare il francese è stato un problema muscolare subito in avvio, mentre per il brasiliano sono arrivate esclusioni per scelta tecnica.

Preferirgli Fagioli e Locatelli è suonato a dir poco strano, sia per i tifosi che per gli addetti ai lavori. Il mediano ex Aston Villa ha mostrato nei pochi spezzoni concessigli da Thiago Motta di essere di un altro livello rispetto ai compagni di reparto. Queste scelte dell’ex tecnico del Bologna hanno portato un giornalista importante come Alberto Rimedio, di Rai Sport, a fare delle considerazioni piuttosto specifiche e rumorose.

All’interno de La Domenica Sportiva, Rimedio ha dichiarato: “La scelta di lasciare in panchina Douglas Luiz è sorprendente, soprattutto perché è la terza volta consecutiva che avviene”. Rimedio poi aggiunge: “C’è quasi da domandarsi se la scelta di Douglas Luiz sia stata concertata tra la società e l’allenatore oppure sia stata un’iniziativa di Giuntoli non condivisa da Motta”.