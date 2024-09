Beffa Juve, Thiago Motta lo saluta: trasferimento al Chelsea

Questa volta Thiago Motta non verrà accontentato, addio alla Juventus e trasferimento al Chelsea in vista per il talento.

La Juventus è tornata e lo ha fatto con la fame di vittorie di un tempo. Il passato è alle spalle ed è ora compito di Thiago Motta è quello di tenere vivi gli entusiasmi, insieme a al direttore sportivo Cristiano Giuntoli è possibile dare vita ad un nuovo ciclo. Nel mirino del club bianconero c’è il futuro e anche a calciomercato chiuso si continua a parlare di trattative.

Nessuno stop all’interno della società bianconera che, sebbene sia tutto fermo con acquisti e cessioni, è ancora alle prese con il futuro. Beffa in arrivo per la Juventus che dovrà salutare il calciatore, destinato a diventare un nuovo giocatore del Chelsea.

I Blues nelle ultime stagioni sembrano aver comprato senza una vera e propria strategia e ora sono pronti a tornare all’assalto. Per la Juve sarà difficile imporsi e riuscire a convincere il giocatore a fare una scelta diversa, Motta si sta già preparando a fare a meno di lui.

Calciomercato Juventus, lo prende il Chelsea: i dettagli del trasferimento

Niente da fare, la Premier League lo aspetta a braccia aperte. Per la Juventus ha rappresentato un obiettivo di mercato ma il trasferimento in Serie A non sembra contemplato, almeno per il momento. Affare quasi fatto per il Chelsea che è pronto ad ingaggiare Edon Zhegrova. Esterno d’attacco di 25 anni con un contratto non troppo lontano dalla scadenza.

Il 2026 continua ad avvicinarsi a grandi falcate e questo è sicuramente un bene per i club interessati come il Chelsea che hanno individuato nell’esterno del Lille un concreto obiettivo di calciomercato. L’attaccante kosovaro, di origini tedesche, a questo punto avrebbe già manifestato una certa intenzione di cambiare club. L’interesse dei londinesi rappresenta per la sua carriera un salto di qualità importante e non vorrà perdere l’occasione.

In passato si è parlato molto di un suo trasferimento alla Juventus, pare che Giuntoli fosse rimasto impressionato dal suo piede sinistro. Il DS bianconero voleva aspettare l’avvicinarsi della scadenza prima di muoversi ma stando a quanto emerge, il Chelsea farà prima. In alternativa, in quella zona di campo, la Juve continua a pensare al riscatto di Francisco Conceicao. La clausola nel contratto permetterà il trasferimento definito per 30 milioni di euro, circa una decina in più rispetto a quanto il Chelsea potrebbe pagare Zhegrova.